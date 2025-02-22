Depremzede kardeşlere koruyucu aile oldular

Gaziantep'te yaşayan Baycar çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde anne ve babasını kaybeden iki kız kardeşe koruyucu aile oldu. Adıyaman'da depreme yakalanan 14 yaşındaki Esra ile 8 yaşındaki Esma, anne ve babalarının yanı sıra ağabeylerini de kaybetti. İki kız kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kurum bakımına alınarak devlet yurduna yerleştirildi.

YENİ EVLERİNE MERHABA DEDİLER

Bir süre yurtta kalan iki kardeş, Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne koruyucu aile başvurusu yapan Rafet ve Nuran Baycar çiftine emanet edildi. Esra ve Esma kardeşler, yeni yuvalarında hayata tekrar "merhaba" dedi. Baba Rafet Baycar eşiyle beraber koruyucu aile olma kararı aldıklarını ve bunun için mutlu olduklarını söyledi. Koruyucu aile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Baycar, "Herkese nasip olmaz. Allah katında da çok büyük bir sevaptır. İnsanın ahiretini de düşünmesi lazım. Bu çocuklara kol kanat germek lazım, onların evde yaşamalarını ve aile ortamları olsun istedim. Onlar için daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.