Depremzede Kaya’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Devlet tüm imkânlarını seferber etti

Depreme eşi ve çocuklarıyla birlikte yakalanan Kaya, 25 dakika boyunca enkazı kendi tırnaklarıyla kazarak yatalak eşi ve çocuklarını çıkardı. "Enkazdan çıkıp hemen köydeki eve gittik. 9 saat sonra ikinci deprem oldu. O depremde de köydeki evimiz ikiye yarıldı. Çok korkunçtu" sözleriyle felaket gününü anlatan Kaya, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel uçağıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildiklerini söyledi. Etrafındaki her binanın yıkıldığını anlatan Kaya, "Şimdi eşim biraz iyi olsa, uyanıp konuşabilse memleketime dönüp enkaz altındakilerin yardımına koşardım" dedi. Hastaneye getirilmeden önce korku ve stresten ayaklarında kas sıkışması oluşan ve yürüyemeyen Kaya, son iki gündür yeniden yürüyebiliyor. Hastanedeki tedavisinden çok memnun olduğunu söyleyen Kaya, "Allah bin defa razı olsun. Devlet bütün imkânlarını sağladı. Eğer ben buraya geldiysem bunların sayesinde geldim" ifadelerini kullandı.

BİZ DEVLETİZ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ

Devlet hakkında yapılan provokasyonlara karşı çıkan Kaya, "Devlet kötü olsa, bizi niye özel uçakla hastaneye getirsin, bize baksın? Cumhurbaşkanımız hangisini yapsın?" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem döneminde siyaset yapma derdinde olduğuna değinen Kaya, "Şimdi herkes devleti kötüleme derdinde. Kılıçdaroğlu çıkıp 'Seçim iptal edilemez' diyor. Ya şimdi seçim zamanı mı? Halkla berber ol. Halkın içine gir. Halkın derdine merhem ol" diyerek tepki gösterdi.

O AN ÖLDÜĞÜMÜZÜ SANDIK

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden gelen 55 yaşındaki Gülnaz Ören, "Deprem olduğunda her şey üzerimize yıkıldı. O an her şeyin bittiğini ve öldüğümüzü düşündük. Eşimle yan yanaydık. Sonra anladık ki hayattayız" diye konuştu. Enkaz altında bağırarak yardım isteyen çifti, komşusunun oğlu duydu. Arama kurtarma ekiplerinin titiz ve hızlı çalışmasının ardından enkazdan 7 saat sonra çıkarılan Ören, eşinin de 8 saat sonra çıkarıldığını söyledi. Depremde torununu, gelinini ve ablasını kaybeden Ören, "Çok büyük bir felaket. Enkaz altından 8 saat sonra çıktık. Etlik Şehir Hastane'sinde tedavi görüyoruz. Sağlık durumum iyiye gidiyor" diye konuştu.