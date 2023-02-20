Depremzede Mehtap Yılmaz: “Cumhurbaşkanımızı dağ gibi arkamızda”

ARKAMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ

Asrın felaketini siyasete çevirmenin vicdansızlık olduğunu ifade eden Mehtap Yılmaz, "Sadece bir ilimizin bir ilçesindeki bir mahallesinde değil tam 10 ilimizde deprem oldu. Kim olursa olsun yetişemezdi. Ama devletimiz var gücüyle çalışarak her zaman olduğu gibi yine vatandaşın yanında oldu.