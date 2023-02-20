Depremzede Mehtap Yılmaz: “Cumhurbaşkanımızı dağ gibi arkamızda”

Asrın felaketine Adana'da oturdukları bina da eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yakalan 37 yaşındaki Mehtap Yılmaz, şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalıyor.
Devletin ilk günden itibaren kendilerine kucak açtığını söyleyen ev hanımı kadın, "Devletimiz yapabileceğinin en iyisini yaptı. Bu durumu siyasete çevirmek vicdansızlıktır. İnsanların psikolojisini bozmasınlar. Depremzedeler için ayarlana yurtlarda kalıyorum.
SANKİ EVİNDEYMİŞİM…
Yılmaz Ailesi asrın felaketine Yurt Mahallesindeki 24 katlı binanın 19'uncu katındaki evlerinde yakalandı. Oturdukları bina hasar gören aile çocukları ile birlikte önce özel bir okulun bahçesinde kaldı; daha sonra Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nun A Bloğunun 8'inci katına yerleşti.
Ailenin 10 yaşındaki kızı Elif Nisa ile 3 yaşındaki oğlu Yusuf yurdun spor salonlarına yapılan oyun alanlarında uzman psikolog abla ve ağabeyleri tarafından deprem korkusunu atlatmaya çalışıyor. Kaldıkları yurtta her türlü hizmeti aldıklarını kaydeden Mehtap Yılmaz, "Hiçbir şeyimiz eksik değil. Yemeğimiz, çayımız, suyumuz, yatacak yerimiz her şeyimiz var. Sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.
ARKAMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ
Asrın felaketini siyasete çevirmenin vicdansızlık olduğunu ifade eden Mehtap Yılmaz, "Sadece bir ilimizin bir ilçesindeki bir mahallesinde değil tam 10 ilimizde deprem oldu. Kim olursa olsun yetişemezdi. Ama devletimiz var gücüyle çalışarak her zaman olduğu gibi yine vatandaşın yanında oldu.
Yapabileceğinin en iyisi yaptı. İlk gün oğluma çocuk bezi bulamadım. Buradaki görevliler bana koliyle çocuk bezi verdi. Dünyada hiçbir ülke bunu yapamazdı. Cumhurbaşkanımızın hemen deprem bölgelerine giderek bize güven verdi. Arkamızda olduğunu bizlere hissettirdi.
Dağ gibi bizim arkamızda ama halen bu durumu siyasete çevirenler var. Bunu siyasete çevirmek vicdansızlıktır. Devletimizi kötü göstermekle ellerine ne geçiyor? Devletimizin yaptığını inkar edenler Müslüman değildir" şeklinde konuştu.