Depremzede meslektaşları için ısı yalıtımlı ağaç konteyner yapmaya başladılar

Zor günlerde Türkiye'nin nasıl tek yürek olduğunun en güzel örneklerinden birini de Bartın İl Emniyet Müdürlüğü gösterdi. Deprem nedeniyle bazı polis merkezleri ve karakollarının olumsuz etkilenmesi nedeniyle, meslektaşlarının soğukta, yağmurda dışarı da kalmamaları ve görevlerini sıcak ve kapalı bir ortamda icra etmelerini sağlamak için ısı yalıtımlı ağaç konteyner yaptılar.

POLİSLER MESLEKTAŞLARINA AĞAÇ KONTEYNER HİZMET BİNASI YAPTI

Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, emniyet teşkilatı olarak ilk günden itibaren bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek" 6 Şubat 2023 günü meydana gelen en büyük afetlerden biri olan deprem felaketinde güzel vatanımız ve aziz milletimiz tek yürek olmanın en güzel örneğini sergiledi. Bartın Emniyet teşkilatı olarak bizler de özellikle depremden fazla zarar gören Hatay, Malatya, Gaziantep illerinde emniyet binalarımız hasar gördü. Bu bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızın vatandaşa en kısa sürede hizmet vermeleri, görevlerini yaparken, yağmurdan, soğuktan etkilenmemeleri için, Bartın Emniyeti olarak meslektaşlarımızın da yanında olmayı hedefledik"dedi.

ELİ ALET TUTAN TEŞKİLAT MESLEKTAŞLARIMIZ YANINDA

Ağaç konteynerleri yine Bartın Emniyetin de görevli polis ve teşkilat mensuplarının yaptığını belirten Korkmaz"İl Bölge Trafik Şubesinin arka tarafında emniyetimize ait bir alanda, kendi imkanlarımız ile kurduğumuz marangozhanede Konteynerleri emniyet müdürlüğünde görevli marangozluktan anlayan arkadaşlarımız boş vakitlerinde ve mesai dışında gönüllü olarak çalışarak yapıyorlar"diye konuştu

KONTEYNERLAR ISI YALITIMLI

Bu güne kadar 14 konteyner yaptıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz" Kurduğumuz atölye de ilk etap da 9 adet 10 metrekare ev tipi ahşap konteyner yaptık, bu konteynerlerden 4 adetini Hatay ili Samandağ ilçe Emniyet Müdürlüğüne, bir adetini yine Hatay Defne ilçe emniyet müdürlüğüne 4 adetini ise Malatya iline gönderdik.1 adet 22 metrekare yaptığımız konteyneri Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, 1 adet 2 kabinli WC yi yine Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderdik. Yapım aşaması biten 3 adet 10 metrekarelik ahşap konteyneri Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kullanmak üzere göndereceğiz. Yapılan tüm konteynerları ısı yalıtımlı ve meslektaşlarımın rahat görev yapacakları şekilde yapıyoruz. Talep geldikçe ahşap konteyner yapmaya Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak devam edeceğiz" dedi

AĞAÇ KONTEYNER YAPIMINDA EMNİYET TEŞKİLATI VE BARTIN HALKI TEK YÜREK OLDU

Bu ağaç konteynerler yapılırken Bartın'da birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birinin yaşandığını belirten Korkmaz şunları söyledi: " Marangoz hanemizin kurulmasında, ağaç konteynerlerin yapımında teşkilatımızın yanı sıra Bartınlı hemşerilerimde bize maddi ve manevi bakımından büyük destek verdiler. Herkese ayrı teşekkür ederim. Tek yürek olmanın en güzel örneğini yerel bazda Bartın'da gösterdik. Birlik ve beraberliğimiz sayesinde her şeyin üstünden geleceğiz, bu zor günleri hep birlikte tek yürek olarak aşacağız"

Korkmaz ayrıca Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak depremzedeler yararına kermesler düzenlediklerini, polis eşlerinin yaptığı el işleri ile çocukların okul harçlıklarını da bağışladıklarını sözlerine ekledi.