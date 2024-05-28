Depremzede Milli tekvandocu Ubeyde’nin yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Gaziantep'te yaşayan 19 yaşındaki Furkan Ubeyde Çamoğlu, ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında tekvandoya başladı. Yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgilenen 19 yaşındaki tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası ailesiyle Trabzon'a yerleşti. Trabzon Büyükşehir Belediyespor kulübünde çalışmalarını sürdüren Çamoğlu, katıldığı 2023 Türkiye Açık Turnuvası'nda ikinci, 2024 Türkiye Açık Turnuvası'nda ise birinci oldu. Milli takıma girme hakkı kazanan Çamoğlu, 9-12 Mayıs'ta Belgrad'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 54 kiloda şampiyonluk elde etti. Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun hedefi, 2025 Avrupa ve 2028 olimpiyat şampiyonasına gözünü dikti.

Bu şampiyonluk benim için bir başlangıç oldu

Küçük yaşlarda ailesinin ısrarıyla spora başladığını anlatan Furkan Ubeyde Çamoğlu, "O dönem tekvandoyla ilgilenen ağabeyimle spor salonuna gidiyordum. Ailem tarafından ısrar edilerek spora gönderildim. Milli sporcu olan ağabeyim Doğukan Çamoğlu'nun deprem zamanı Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübüne transfer oldu. O zaman ben Ankara'da bir kulüpte çalışmalarımı sürdürüyordum. Ağabeyimle birkaç defa kampa gelmiştim, ortamı sevdim, çok cana yakınlardı. Ben de buraya transfer oldum." diye konuştu.

Belgrad'daki şampiyonada derece alarak kürsüye çıkmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Milli sporcu Çamoğlu, "Avrupa Şampiyonası'nın en genç sporcularından biri olarak Allah'a şükürler olsun ki ülkemi en iyi şekilde temsil ettim, çok gururluydum. Bu şampiyonluk benim için bir başlangıçtı. Allah'ın izniyle 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları tek hedefim. Buralarda altın madalya istiyorum."

"2028 olimpiyatları için en büyük adayımız Furkan"

Trabzon Büyükşehir Belediyespor tekvando baş antrenörü ve Türkiye Tekvando Federasyonu Büyükler Teknik Kurulu üyesi Muammer Aydemir ise sporcusunun kariyer basamaklarını adım adım planladıklarına belirtti. Aydemir, "Furkan, önce Türkiye şampiyonu oldu. 60 ülkenin katıldığı, uluslararası olimpiyatlara puan veren Antalya Turkish Open'da da şampiyon oldu. Avrupa şampiyonluğuna direkt gitmeye hak kazandıktan sonra Avrupa'da da şampiyon oldu. Kulübümüz, Trabzon'umuz ve ülkemiz için çok büyük bir başarıdır. Trabzon'a büyüklerde gelen ilk Avrupa şampiyonluğumuz. Olimpiyatlara puan veren müsabakalarda yarışacak. Furkan, 2028'de yapılacak olimpiyatlar için en büyük adayımız oldu" dedi.

Tekvando İl Temsilcisi Murat Öztürk ise, "Furkan'ın Trabzon adına yarışmak istediğinde bizde seve seve kabul ettik. Kendisi emek verdi, çok çalıştı, gayret sarf etti. Tabii ki onu yetiştiren bir hocası var. Onunla bu süreçlere geldi. Sonra bizim Büyükşehir Belediyespor antrenörleri bu süreci devraldı, kendisiyle çok güzel ortamda çalıştılar. Furkan da bunun neticesinde şampiyon oldu. İnandı, inanmasının sonucunu aldı" ifadelerini kullandı.