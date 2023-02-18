Depremzede Müslüm çadırına Türk bayrağı astı! “Devlet milletine bakıyor”

Yüzyılın felaketinde evi yıkılan ve 10 kişilik ailesi ile çadırda kalan 75 yaşındaki Sami Alkan "Devlet milletine bakıyor" diyerek çadır ve gıda ile ilgili hiçbir sorunlarını almadığını söyledi. İster kendi çadırlarında ister yemek noktalarında 3 öğün yemek olduğunu belirten Alkan, "Devletimiz daha ne yapsın. Sıcak çorbanı sıcak et yemeğini veriyor" diye konuştu.