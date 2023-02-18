Haberler Yaşam Haberleri Depremzede Müslüm çadırına Türk bayrağı astı! “Devlet milletine bakıyor”
Giriş Tarihi: 18.2.2023 08:44

Depremzede Müslüm çadırına Türk bayrağı astı! “Devlet milletine bakıyor”

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından yaralar sarılıyor. Depremin en çok vurduğu yerlerin başında gelen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hayat normale dönüyor. Depremzedelerin tamamına çadır dağıtıldı. İlçenin değişik noktalarında kurulan yemek çadırlarında 3 öğün sıcak yemek çıkıyor. Kapalı pazar ise giyim ve gıda marketinde depremzedeler tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Depremden sağ kurtulan Müslüm Bülbül, çadırın dışına Türk bayrağı asmayı ihmal etmedi. Yaşadıkları büyük şokun ardından normale dönmeye başladıklarını da belirten Bülbül, “Gıda ve çadır ihtiyacımız devletimiz anında karşıladı. Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde evleri yapacağına dair de söz verdi. Daha ne isteriz”dedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Depremzede Müslüm çadırına Türk bayrağı astı! “Devlet milletine bakıyor”

Yüzyılın felaketinde evi yıkılan ve 10 kişilik ailesi ile çadırda kalan 75 yaşındaki Sami Alkan "Devlet milletine bakıyor" diyerek çadır ve gıda ile ilgili hiçbir sorunlarını almadığını söyledi. İster kendi çadırlarında ister yemek noktalarında 3 öğün yemek olduğunu belirten Alkan, "Devletimiz daha ne yapsın. Sıcak çorbanı sıcak et yemeğini veriyor" diye konuştu.



CADIRINA TÜRK BAYRAĞI ASTI
Depremden sağ kurtulan Müslüm Bülbül, çadırın dışına Türk bayrağı asmayı ihmal etmedi. Yaşadıkları büyük şokun ardından normale dönmeye başladıklarını da belirten Bülbül, "Şimdi gıda ve çadır ihtiyacımız devletimiz anında karşıladı. Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde evleri yapacağına dair de söz verdi. Daha ne isteriz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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Depremzede Müslüm çadırına Türk bayrağı astı! “Devlet milletine bakıyor”
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