Depremzede öğrenciler gönüllü öğretmenler eşliğinde eğitim görüyor

6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Nurdağı'ndaki konteyner ve çadır kentlerde yaşayan çocukların normalleşmesini hızlandırmak ve okullarından geri kalmaması için 11 farklı nokta eğitim öğretim öğretmenler gönüllü öğretmenler eşliğinde devam ediyor. Anaokulu, İlkokul ve ortaokulun yanı sıra destekleme kurları ile üniversiteye hazırlık kursları veriliyor. Gönüllü öğretmenler eşliğinde verilen derslerden sonra öğrenciler bilim, sanat ve eğlence çadırlarında deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

Kurulan bilim, sanat ve eğlence çadırlarında öğrenciler kuklalar eşliğinde eğleniyor, çizgi film izliyor, oyunlar oynuyor ve robotik kodlama ile hazırlanan robotlar ile oyunlar oynuyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı Psikososyal Saha Koordinatörü Serdar Genç; "Gaziantep'te Nurdağı, İslahiye ve diğer ilçelerimizde bir deprem söz konusu oldu. bu deprem sonrası herkes travmatize oldu. bu aşamada milli eğitim bakanlığı binlerce psikoloji danışmanıyla sahada hizmet sunmaya başladı. Şuanda ilk günden beri Gaziantep genelinde binlerce psikolojik danışman destek hizmetleri sunuyor. Bunların kitlesi yetişkinler ve çocuklar. Çocuklar için anaokullarımız, ilk ve orta okullarımız var. Lisede okuyan öğrenciler iiçin akademik gelişim kurslarımız var. Aynı zamanda tüm çadır kentlerde psikososyal çadırlarımız var. Psikososyal çadırlarımıza gün içerisinde yüzlerce çocuğumuz aileleri ile birlikte geliyor. Burada ki temel amacımız deprem sonrası çocukları normalleştirmek. Birincisi çocuklar ne olduğunu anlayamıyor. Biz ne yaşadık. Bunun karşılığını vermek lazım çocuklara. İkincisi biz ne zaman normalleşeceğiz. Çocukların normalleşme sürecine bizim katkı sunmamız lazım. Buradaki psikolojik yardımlar ile çocukları normalleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Deprem alanlarındaki alanların inşası gibi toplumlarında inşaasının gerekli olduğunu ifade eden Genç şöyle konuştu; "Bugün okullar her ne kadar resmi olarak kapalı olsada anaokulları, şilk ve ortaokulları ile lise seviyeleri sayesinde çocuklar aslında eski normallerine geri dönüş sağlayacaklar. Aslında biz tekrar okula başladık. Biz sosyalleşiyoruz. Arkadaşlarımız ile iletişim kuruyoruz. Hayat normalmiş mesajı alacaklar. Travmatik yaşantılardan sonra hayatın normalleşmesi için okulların büyük bir önemi var. Bizlerde bu anlamda okullara destek sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Deprem sonra bölgede okulların tatil olduğunu ancak öğrencilerin okullara devamının sağlanması için gönüllülük esaslı, müfredat temelli Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların açıldığını belirten Genç; "Burada tüm velilere duyurular yapıldı. Okulların açık olduğu, çocukların okullara devamının sağlandığı belirtildi. 10-15 gündür çadırlarda olan çocuklardan yoğun talepler aldık. Hem hocalar ile bireysel ders çalışılıyor, etüt sistemi devam ediyor. Hemde sınıf öğretmenlerimiz ders işliyor. Orta okulda da her branşta öğretmenimiz müfredat temelli çalışmalarını devam ettiriyor" dedi.

Depremzede öğrencilerden Esra Şaksucu; "Burada üniversiteye hazırlanıyoruz. Daha önce eğitim gördüğümüz kursa zarar gördüğü için buraya aldılar bizi. Üniversite için arkadaşlarımız ile hazırlanıyoruz. Öğretmenlerimin çoğu burada. Sınıf arkadaşlarım da burada. Ama bir çoğu yok. Başka yerlere gidenler oldu. ders çalışmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey bu. Tıbbi sekreter olmak için çalışıyorum" dedi.