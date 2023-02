Depremzede öğrenciler Mehmetçik Okulu’ndaki etkinliklerle moral buluyor

"OKULA SIFIRDAN BAŞLAMIŞ GİBİYİZ"

6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sabahat Yazar da çadır kentte kendileri için yapılan Mehmetçik Okulu'nu çok beğendiklerini anlattı. Arkadaşlarıyla beraber burada askerler ve öğretmenleriyle eğlenceli aktiviteler yaptıklarını vurgulayan Yazar, şunları kaydetti: "Boyama yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Her gün eğleniyoruz. Sıkılmak gibi bir duygu yok içimizde. Her gün etkinlik yapıyoruz. Yakında ders de başlayacak burada. Diğer arkadaşlarımızdan uzak kalmayacağız, her gün derse gireceğiz. Kayseri'den asker ve öğretmenlerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Okul ortamıyla aynı. Normal bir okuldan hiçbir farkı yok. Tahta var, öğretmen, öğrenci var. Sıralar bile yepyeni. Okula sıfırdan başlamış gibiyiz. Hiçbir eksiğimiz yok. Diğer şehirdeki öğrencilerden hiçbir farkımız yok. Geride de kalmayacağız, eğitime devam edeceğiz."