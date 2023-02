Depremzede öğrenciler Yüksekova’da ders başı yaptı

Asrın felaketinin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı vurmasıyla on binlerce kişi hayatını kaybederken, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

11 ilin depremde hasar görmesiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesine de aileler yerleşti. Yüksekova ilçesine yerleşen aileler, 2022-2023 Eğitim ve Öğretimin ikinci döneminde 120 öğrenciyi ilçenin farklı okullarında eğitimlerine başlattılar.

İlçenin Esenyurt mahallesinde bulunan Esenyurt İlkokuluna depremzede aileleri çocuklarını getirerek ilk ders başı yapmak üzere öğretmenlerine teslim ettiler.

Okula gelen Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ve okul yöneticileriyle beraber depremzede aileleri ve öğrencilerini karşılayarak hoş geldin dediler.

Müdür Atael, aileleriyle beraber gelen öğrencilere okul ilk gününde okul malzemesi, çanta ve değişik hediyeler verdi. Buradan depremzede öğrenciler tek tek öğretmenlerine teslim ederek sınıflarına gönderilirken, Müdür Yusuf Atael sınıfları gezerek yeni gelen öğrenciler hakkında sınıf arkadaşlarına bilgi verdi.

Bundan sonra hepimiz bir aile olarak devam edeceğiz diyen Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ''Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bizde bugün Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Esenyurt ilköğretim okulumuzu ziyaret ettik. Buraya gelmemizin özel bir sebebi var. Deprem bölgesinden bizim ilçemize gelen velilerimizin öğrencilerini bu okula kayıt ettik. Bizde onlara güzel bir sürpriz hazırlayarak, çantalar, okul malzemeleri ve değişik hediyeler verdik. Bizde yaşanan acıyı bir nezde de olsa çocuklarımızda dindirmek istiyoruz. İlçemize toplam 120 öğrenci geldi. Bizde bugün itibariyle hepsinin kayıt işlemlerini bitiriyoruz. Deprem ilk olduğu andan itibaren devletin tüm kurumları olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığımızda alandaydı. Öğrenciler için gereken her şeyi yaptılar ve yapıyorlar. Bizde Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizde gelen her şeyi fazlasıyla öğrencilerimize yapacağız. Bizde burada öğrencilerimiz için her şeyiz'' dedi.

Depremzede veli olan Sevda Aslan, ''Yaşanan deprem felaketinden dolayı çok üzgünüz. Çok can kaybımız oldu orada. Bizde ailelerimizi bırakıp buraya geldik. İnşallah bir daha bu tür felaketler yaşanmaz. Bizim çocuklarda burada bizde yeni bir hayata başlayacağız. Bizim içinde çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun'' İfadelerini kullandı.