Depremzede öğrencilere Datça’da deniz turu

Datça'da Mesudiye Hayıtbükü'nde bulunan Elly's Home Butik Otel ve Begonvillage Tatil Evlerinde, Elazığ'dan gelen 40 öğrencinin konaklama, yeme-içme bedellerini ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı. Öğrencilerin denize girmek için gerekli ekipmanlar da temin edilecek ve öğrencilere cankurtaran ve yüzme hocaları eşlik ediyor.

Datça'da geçirecekleri zaman boyunca öğrenciler, çeşitli etkinliklere katılacaklar. Okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi planlanan aktiviteler, öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirecek. Projede depremzede çocukların ruhsal ve sosyal iyileşmesine katkıda bulunmak hedefleniyor. Projeye katılan öğrencilerin olumlu deneyimler yaşayarak, yeni arkadaşlıklar kurmaları ve kendilerini geliştirmeleri bekleniyor.

"Bir Deniz, Bin Çocuk" sloganıyla tanınan proje kapsamında 12-13 yaş arası öğrenciler ilk kez deniz deneyimi yaşadı. Proje kapsamında Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'dan toplamda 160 öğrenci Datça'da ağırlanacak. Hayatlarında ilk kez deniz gören çocuklar Hayıtbükü'nün berrak sularında büyük bir mutluluk yaşadı.

Elazığ'dan gelen öğrenciler Datça Kaymakamı Murat Atıcı himayelerinden düzenlenen deniz turuna çıkarıldı.