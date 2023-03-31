Depremzede öğrencilerin sınıfları Bartın’daki lise öğrencilerinden

11 ili etkileyen Asrın felaketi olarak anılan depremde mağdur olan kişilerin yaraları Türkiye Tek Yürek olarak saramaya devam ediyor. İlk günden itibaren yardım elini uzatan Bartın ili "Tek Yürek" projesinde ilk sıralarda da yer alıyor. Bartın Meslek Lisesi öğrencileri şimdide deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerinin eğitimden geri kalmamaları için ağaç konteyner sınıf yapıyorlar.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yapılan ağaç konteyner sınıflardan ilk etap da 15 adet yapıldı. Sınıfların tefrişatı yapıldıktan sonra depremden etkilenen Malatya iline gönderilecek.

Vali Nurtaç Arslan sınıfları inceleyerek, "Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri temin edilen ve hayırseverlerin bağışladığı ağaçlarla sınıflar yapıldı. Sınıfların elektik ve tesisat bölümünü, güneş panellerinin montajını ise Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaparken, boyama işlerini ise Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri gönüllü olarak çalışıp yaptılar. Bartın olarak zor günlerde nasıl tek yürek olabileceğimizin en güzel örneklerinden birini daha gösterdi. Bartın halkına, tüm bağışçılarımıza, gönüllü olarak çalışan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz, emeklerine ve yüreklerine sağlık"

Sınıfların önümüzdeki günlerde ilk olarak Malatya iline gönderileceğini belirten Vali Arslan, "Sınıflarımız 10 öğrenci kapasiteli, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, 1 sınıf özel eğitim sınıfı ve idari birim bölümünden oluşuyor. Sınıflarımız içinde sıralar, yazı tahtası, televizyon, malzeme dolabı ve öğretmen masası bulunuyor. Ağaç Konteyner sınıflarımızın çatılarında güneş enerji paneli bulunuyor, böylece her sınıf kendi elektriğini kendi üretmiş olacak" dedi.