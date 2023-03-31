Haberler Yaşam Haberleri Depremzede öğrencilerin sınıfları Bartın’daki lise öğrencilerinden
Giriş Tarihi: 31.3.2023 13:40 Son Güncelleme: 31.3.2023 13:51

Depremzede öğrencilerin sınıfları Bartın’daki lise öğrencilerinden

6 Şubatta 11 ili etkileyen deprem felaketinde Tek Yürek olan iller arasında ilk sırayı alan Bartın bu sefer de Lise öğrencileri ve öğretmenleri ana ve ilkokul öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için ağaç konteyner sınıflar yapıyor. İlk etap da Malatya iline gönderilmek üzere 15 sınıf yapıldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Depremzede öğrencilerin sınıfları Bartın’daki lise öğrencilerinden

11 ili etkileyen Asrın felaketi olarak anılan depremde mağdur olan kişilerin yaraları Türkiye Tek Yürek olarak saramaya devam ediyor. İlk günden itibaren yardım elini uzatan Bartın ili "Tek Yürek" projesinde ilk sıralarda da yer alıyor. Bartın Meslek Lisesi öğrencileri şimdide deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerinin eğitimden geri kalmamaları için ağaç konteyner sınıf yapıyorlar.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde yapılan ağaç konteyner sınıflardan ilk etap da 15 adet yapıldı. Sınıfların tefrişatı yapıldıktan sonra depremden etkilenen Malatya iline gönderilecek.

Vali Nurtaç Arslan sınıfları inceleyerek, "Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri temin edilen ve hayırseverlerin bağışladığı ağaçlarla sınıflar yapıldı. Sınıfların elektik ve tesisat bölümünü, güneş panellerinin montajını ise Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yaparken, boyama işlerini ise Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri gönüllü olarak çalışıp yaptılar. Bartın olarak zor günlerde nasıl tek yürek olabileceğimizin en güzel örneklerinden birini daha gösterdi. Bartın halkına, tüm bağışçılarımıza, gönüllü olarak çalışan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz, emeklerine ve yüreklerine sağlık"

Sınıfların önümüzdeki günlerde ilk olarak Malatya iline gönderileceğini belirten Vali Arslan, "Sınıflarımız 10 öğrenci kapasiteli, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, 1 sınıf özel eğitim sınıfı ve idari birim bölümünden oluşuyor. Sınıflarımız içinde sıralar, yazı tahtası, televizyon, malzeme dolabı ve öğretmen masası bulunuyor. Ağaç Konteyner sınıflarımızın çatılarında güneş enerji paneli bulunuyor, böylece her sınıf kendi elektriğini kendi üretmiş olacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
Son dakika: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı Ezgi Yıldız tutuklandı...
SON DAKİKA | EYT sürecini hızlandıracak adım: SGK çalışanları için fazla mesai ücreti kararı
Son dakika: BOTAŞ duyurdu: Doğal gaza yeni indirim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dağ nerede, fare nasıl?
SON DAKİKA HABERİ: MGK sonrası yayınlanan bildiride kritik mesajlar! Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Çukurova’nın rüyası gerçek oluyor
İrade kimde Koray Bey?
Sevinmeden önce sağına, soluna bir bakın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede öğrencilerin sınıfları Bartın’daki lise öğrencilerinden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA