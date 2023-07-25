Depremzede öğrenciyi öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Yiğitcan B. için 2 çocuğa yönelik eylemlerinden dolayı 'öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yiğitcan B. hakkında uyuşturucu suçundan da takipsizlik kararı verildi. Şüphelinin 2 çocuk ve 1 yetişkine yönelik eylemleri ise basit yaralama kapsamında kaldığı için bu suçlar yönünden dosya ayrılarak uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yiğitcan B., Ankara 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.