Depremzede öğretmen ve öğrencinin hayatları Amasya’da kesişti

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın deprem felaketini, en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da yaşadılar. Öğretmen İsmail Ulus ve 3. sınıf öğrencisi Seçil Yılmaz, deprem sonrası yerleştikleri Amasya'da hayata birlikte tutundu.

Türkiye'nin en acı dolu günü 6 Şubat 2023 Depreminden kurtularak Amasya'ya gelen Öğretmen İsmail Ulus ve 3. sınıf öğrencisi Seçil Yılmaz'ın hayatları Amasya Atatürk İlkokulunda kesişti. Depremin birinci yıl dönümünde okullarında düzenlenen anma etkinliğine katılan depremzede öğretmen ve öğrenci, deprem anında yaşadıklarını anlattı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depreme ailesiyle birlikte yakalandığını söyleyen Öğretmen İsmail Ulus, "Şuan Amasya'da görev yapıyorum. Eylül ayında Amasya'ya geldim. 6 Şubat'ta Hatay İskenderun ilçesinde depreme yakalandık. Evimiz 4 katlıydı, birinci katı çöktü. Bu depremde babamı kaybettim. Bilinçli olup ne yapmamız gerektiğini bilirsek ve ona göre davranırsak daha iyi oluyor. Örneğin babam ayağa kalktığı için depremde maalesef vefat etti. Annem kalkmadığı için şuan hayatta. Özellikle depremde merdivenlerden inen kişiler buralarda vefat ettiler. Bunlara şahit olduk. Rabbim bir daha yaşatmasın. Amasya Hatay hiç fark etmiyor, aynı öğrenciler bizim için. Elimizden gelen her şeyi onlar için yapmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hatay merkezde depreme yakalanan 3. Sınıf öğrencisi Seçil Yılmaz, "Kalktığımızda babamla ağabeyim kapıyı açmaya çalıştılar, açamadılar, kırdılar. Dışarı çıkamadık her yer yıkıldığı için. Ondan sonra bir otobüs aldı bizi. Buraya geldik. İnşallah hiç kimse yaşamasın." diye konuştu.

Depremzede öğretmen ve öğrenci Amasya Atatürk İlkokulunda birbirlerine destek olarak hayata tutunuyor.