Depremzede öğretmenden çocuklara çadırda ders

Hatay'ın Antakya ilçesinde ablasını, yeğenini ve 5 öğrencisini depremde kaybeden Türkçe öğretmeni Sezer Okay, sınıfa dönüştürülen çadırda afetzede öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Ekinci Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Okay'ın evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı. Eşini ve çocuklarını evlerinden güçlükle çıkaran Okay, ablası Sevilay Cengiz ile yeğeni tarih öğretmeni Hüseyin Cengiz'i kaybetti. Görev yaptığı Odabaşı 75. Yıl Ortaokulunda sınıfındaki 5 öğrencisini de depremde kaybeden Okay, ailesiyle çadıra yerleşti. Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini sınıfa dönüştürülen çadırda sürdüren Okay, yaşadığı acıya rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlamak için eğitim veriyor. Okay, "Eğitime dört elle sarılırsak bu acıların üstesinde gelebiliriz" dedi.