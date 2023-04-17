Depremzede olarak geldi, kazada hayatını kaybetti

Bodrum, Ortakent Mahallesinden Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Y. hakimiyetindeki otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyfettin Özdemir'in Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandığı ve Bodrum'a geldiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir, kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Y. gözaltına alındı.