Haberler Yaşam Haberleri Depremzede olarak geldi, kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.4.2023 10:52 Son Güncelleme: 17.4.2023 11:05

Depremzede olarak geldi, kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir (34), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özdemir'in depremzede olduğu Diyarbakır'dan Bodrum'a geldiği ve oto yıkama iş yerinde çalıştığı belirtildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Depremzede olarak geldi, kazada hayatını kaybetti

Bodrum, Ortakent Mahallesinden Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Y. hakimiyetindeki otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyfettin Özdemir'in Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandığı ve Bodrum'a geldiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir, kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Y. gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede olarak geldi, kazada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA