Depremzede Oscar bisikletten inmiyor

HATAY depreminden sağ olarak kurtarılan Oscar adlı köpek, onu enkaz altından kurtaran yeni sahibi Orhan Yılmaz ile birlikte bisikletle Türkiye'yi geziyor. Yılmaz, bisikleti çok sevdiğini, bisikletle gezme tutkusu bulunduğunu belirterek, "Oscar evden çıkar çıkmaz bisikleti gördüğü anda çok seviniyor. Yanımdan hiç ayrılmıyor. Onunla uzun turlara çıkıp kamp bile yapıyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Fethiye'de yapılan etkinliklere Oscar'la katıldım. Onunla her gün bisiklet üzerindeyiz" şeklinde konuştu.