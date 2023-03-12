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Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:47 Son Güncelleme: 12.3.2023 14:05

Depremzede sağlıkçı çocukları sevindiriyor

Gaziantepli depremzede, emekli sağlıkçı Hasan Doğan, deprem nedeniyle büyük sıkıntılar çeken çocukların yaşadıkları travmayı atlatmaları için köy köy gezerek palyaço gösterisi yaparak çocuklarla oyunlar oynuyor. İlk günlerde tek başına ilçelerdeki çadır kentlerde etkinlik yapan Doğan, öneri üzerine 15 gündür jandarma ekipleriyle 39 köyü gezerek depremin yaralarını kendince sarmaya çalışıyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Depremzede sağlıkçı çocukları sevindiriyor

Emekli sağlık memuru olan Hasan Doğan, zaman zaman Gaziantep'te bazı tiyatro gruplarıyla çalıştığını belirterek, "Emekli olduktan sonra bazı arkadaşlarımla ek iş olarak palyaço gösterisi yapıyordum. Depremi tüm Gaziantepliler gibi ben de yaşadım. Yıkıcı bir etkisi oldu ama ilk travmayı üzerimden atar atmaz ben de depremzedeler için bir şey yapmaya karar verdim. Emekli sağlıkçıyım ama o alanda zaten binlerce meslektaşımız görev yapıyor. Ben de palyaçoluk yaparak çocukları eğlendirip depremin onların üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma düşüncesiyle Nurdağı ilçesinde gösteri yapmaya başladım" dedi.

JANDARMAYLA BİRLİKTE 39 KÖY DOLAŞTI

Çadır kentlerde yaptığı gösterilerde çocukları çeşitli yarışma ve aktivitelerle eğlendirmeye çalıştığını söyleyen Doğan, "Gösteri sırasında burada görev yapan jandarma ekipleri gelip benimle tanıştı. Sohbet sırasında köylerdeki çocuklara oyuncak ve hediyeler götürdüklerini söyleyerek kendileriyle köylere gitmemi teklif ettiler. Ben de severek kabul ettim. Bugüne kadar 39 köye ulaştık. Jandarma köylerde oyuncak ve hediyeler dağıtırken ben de uygun olan alanlarda palyaço gösterisi yapıyorum. Çocuklar ip atlama ve değişim oyunlar da oynuyor. Onlar mutlu olunca ben de çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

HASTALANDI AMA İŞİNİ BIRAKMADI

Hasan Doğan'ın fedakarca ve gönülden görev yaptığını söyleyen depremzede Mustafa Ateş ise, "Emekli bir insan olarak köşesinde oturabilecekken buraya gelerek çocukları eğlendirmeyi seçmiş. Jandarma ile birlikte gelip çocuklarımızla ilgileniyor. Öğrendiğimiz kadarıyla çok çalışmaktan ve soğuktan dolayı rahatsızlanmış ama jandarmanın ısrarına rağmen tüm köyleri gezene kadar burada kalacağını söylemiş. Kendisi de bizim gibi afetzede olmasına rağmen bu yaptığı çok büyük bir fedakarlık" dedi.

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Depremzede sağlıkçı çocukları sevindiriyor
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