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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Depremzede sırrı ünıversıteyi bitirdi

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Depremzede sırrı ünıversıteyi bitirdi
Asrın felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalarak bir bacağını kaybeden Suriyeli Sırrı Vitti, Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nden tekerlekli sandalye ile mezun oldu. Mezuniyet töreninde diplomasını alan Sırrı Vitti'nin yüzündeki tebessüm herkesi duygulandırdı. Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak Antakya'ya yerleşen Vitti yaptığı konuşmada "Bugün mezuniyetimin ardından daha hırslı ve kararlı bir şekilde dört gözle beklediğim hayallerime ulaşmak için daha da motive oldum" dedi.

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Depremzede sırrı ünıversıteyi bitirdi
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