Depremzede SMA bebekler yardım bekliyor

Ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1'e yakalanan bebeklerin ve ailelerin bugüne dek üretilmiş en pahalı ilaç olarak bilinen Zolgensma'ya ulaşma mücadeleleri sürüyor.

Hatay Antakya'da konteynerde yaşayan ve 25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konulan 11 aylık depremzede bebek Güneş Aydın da tedavi olmayı bekleyen bebeklerden biri. Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan Güneş bebek, kampanyasını yürüten birçok yakınını ve evini depremde kaybetti. Yardım kumbaralarının da enkaz altında kalması nedeniyle yardım kampanyası yavaş ilerleyen Güneş, gen tedavisini belirli bir kiloya gelmeden alması gerektiği için akşamları aç bırakılarak zayıf kalması amaçlanıyor.

DEPREM SMA'LI BEBEKLERİ DE VURDU

Güneş'in annesi Gülben Aydın, Antakya'da konteynerde kaldıklarını ve kampanyanın deprem nedeniyle çok yavaş gittiğini belirterek, "Güneş'e 25 günlükken SMA TİP-1 teşhisi konuldu. 8 aylıkken depreme yakalandık, enkazdan sağ kurtulduk. Yakınlarımızı kaybedince Isparta'ya gittik. Güneş fizik tedavi görüyor. O yüzden kas kayıpları yeni oluşmaya başladı. 5 doz Spinoza ilaç aldı. Yüzde yüz çözüm olduğu için Zolgensma gen tedavisine ulaşmaya çalışıyoruz. 2 Ocak'ta başlayan yardım kampanyası deprem nedeniyle 2 ay sekteye uğradı. Kampanyası şu an yüzde 35'te kaldı. Zamanımız kısıtlı ve tedaviye ulaşamama korkumuz var. Sağlık Bakanı'mızın yerli SMA Hastanesi ve ilacı üretme müjdesi bizi biraz olsun umutlandırdı. İnşallah bu ilaçlar ülkemizde üretilir ve hastanesi açılır da bu illet hastalığın çözümü bulunur." dedi.

DEPREMİN ARDINDAN SMA TEŞHİSİYLE İKİNCİ ŞOK

Diğer depremzede bebek ise depremi Malatya'da yaşayan İnşaat Mühendisi Gülşah Göğebakan ile Harita mühendisi Tayfur Göğebakan çiftinin kızları Zümra. Zümra, doğumuna 1 ay kala anne karnında depreme yakalandı. Dünyaya geldiğindeyse SMA tip1 teşhisi kondu.

Anne Gülşah Göğebakan, "6 Şubat'ta kadar mutlu bir aile olarak evladımızın dünyaya gelmesini beklerken evimiz işyerimiz başımıza yıkıldı. Zümra ilk çocuğumuz. Zümra depremden tam bir ay sonra doğdu. Bebeğimize 16 günlükken topuk kanından alınan örnekle SMA tip 1 teşhis konuldu. Depremin şokunu atlatamadan kızımıza konulan teşhisin şokunu yaşadık. Depremden sonra Malatya çok kötü durumdaydı ve biz Zümra'yla daha iyi ilgilenebilmek için geçici olarak Bingöl'e yerleştik. Üst üste şoklara rağmen umudumuzu kaybetmedik. Yurt dışında Almanya ve Dubai'de bu hastalığı tedavi eden bir gen tedavisi olduğunu öğrendik. Bu gen tedavisi 6 aydan önce verilirse yüzde 98 oranında bir iyileşme gösterdiğini söylediler. Dubai'deki hastaneye bu ilaç için başvurduk ve hastane bize 1 milyon 820 bin dolar maliyetinde bir karşılığı olduğunu belirtti. Kampanya şu anda yüzde 20'ye ulaştı. Zaman az olduğu için korkuyoruz. Türkiye'de SMA hastalığı için hastane kurulacak olması ve ilaç üretileceği müjdesi bizi mutlu etti. Bu çalışmalara biz yetişemesek de başka SMA hastaları için bir an önce üretilmesini isteriz. Çünkü bu bebeklerin kaybedecek bir günü dahi yok. Umarım en kısa sürede bu ilaç Türkiye'ye de üretilir ve bebeklerimiz kurtulur. Aileler de çocukları gözlerinin önünde ne zaman hayatını kaybedecek diye korku ve endişe içinde yaşamazlar." dedi.