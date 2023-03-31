Depremzede ustalar ’Kadim Anadolu Zanaatları Sergisi’nde buluştu

Depremden etkilenen ve eserleri zarar gören zanaatkarlara maddi ve manevi destek olmak için bir sergi açıldı. Antakya'nın taş ustaları, ipek dokumacıları, buğday sapı ile dokunan sepetleri, yorganları, kutnu kumaşı ve yemenileri, Kahramanmaraş'ın işlemeleri, Adıyaman'ın toprak işleri ve daha birçok ürünün yer aldığı serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜLTÜR VARLIKLARININ HASAR TESPİTİ VE İHYA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem sürecinde herkesin yapacak birçok işi olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise "Kadim kültürümüzün ve kültürel mirasımızın depremin yıkıcı etkileriyle yok olmaktan kurtarılması da bunlardan bir tanesi. Bu amaçla bakanlığımızla büyük bir sürat ile bölgede zarar gören taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın ve vakıf eserlerinin hasar tespitlerinin yapılması, koruma altına alınması ve ihya edilmesi çalışmalarını yürütüyor. 500 teknik elemanımızı da sahada çalıştırmaya başladık. Hasar gören taşınmazlarda, ağır hasar gören tarihi yapılarımızdaki özellikle nitelikli malzemelerin ayrılması, korunması, envanterlenmesi için de farklı özel ekiplerimiz de hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor." dedi.

"DEPREMDEN ETKİLENEN SANATÇILARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Deprem bölgesinde etkilenen ve ürettiği eserleri zarar gören sanatçılarımıza destek olmak amacıyla deprem bölgesindeki sanatçılarımızın sanat eserlerini İstiklal Caddesi'nde milletimiz ile buluşturduk. Serginin ziyaret edilmesi, eserlerin satın alınması depremden etkilenen sanatçılarımıza maddi ve manevi büyük bir destek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde yer alan ve küratörlüğünü Esmer Erdem'in yaptığı sergi, deprem bölgesinden gelen ustaların sadece zanaatlarını değil, depremi yansıtan tüm yaşanmışlıkları da içeriyor. Depremde kaybettiği ressam arkadaşının adını sergide yaşatan ebru sanatçısı Yasin Günaydın, "Depremde vefat eden arkadaşım ressam Mehmet Ezer'in de atölyesi vardı ama o katılamadı. Aslında şu anda ikimiz beraber buradayız. Kardeşim hala yanımda, onu kalbimde hissediyorum" dedi.

"DEPREMDEN BİR HAFTA ÖNCE RÜYASINDAKİ DEPREMİ TABLOYA AKTARMIŞTI

Hatay Antakya'dan gelen Çukurova Üniversitesi resim öğretmenliği mezunu ebru sanatçısı Yasin Günaydın, depremde vefat eden arkadaşının bir hafta önce depremi rüyasında gördüğünü belirterek,"Antakya'da annemle beraber açtığımız atölyeyi devam ettiriyorduk. Depremde vefat eden arkadaşım ressam Mehmet Ezer'in de atölyesi vardı ama o katılamadı. Kardeşim hala yanımda, onu kalbimde hissediyorum.Lisede beraberdik üniversiteye de beraber bitirdik. Hatay'ı sanatsal anlamda kalkındırmaya çalışıyorduk; sergiler açıyor, öğrenci yetiştiriyor, üniversite ve liseye hazırlık kursları veriyorduk. Yapamadık, hayallerimiz vardı; ünlü olacaktık. Mehmet depremden bir hafta önce rüyasında depremi görmüş ve rüyasını tabloya aktarmıştı. O tablo da kendisi de enkaz altında kaldı. Atölyesine gittiğim zaman bütün her yere tablolar saçılmıştı; tabloları gördüm ama kendisini göremedim."

"ACIYI ANLATMAK İÇİN ASRIN FELAKETİ AZ BİLE KALIYOR"

Kahramanmaraş'tan gelen ve 12 yaşından beri babasından öğrendiği el işi simsırmayı devam ettiren Nursel Atatanır, "Kızımla beraber geldim, oradaki durum çok kötü; 6 Şubat'tan önceki Kahramanmaraş ile hiç mukayese edilemez. Bütün çarşılarımız, sanayimiz, iş yerlerimiz yerle bir oldu. İnsanlar evleriyle öldü; arkalarından Fatiha okuyacak birileri bile kalmadı. Allah bir daha bu acıyı yaşatmasın; acıyı anlatmak için asrın felaketi az bile kalıyor. Biz şanslı olanlardandık, yaşayabileceğimiz bir alanımız var. Oradaki hemşerilerimizin çoğu çadırda yaşıyor. İnşallah bir an önce konteynerlere ya da daha kalıcı evlere geçebilirler.. Beyoğlu Belediyesi'nin daveti üzerine malzemelerimi toparlayabildiğim kadarıyla toparladım ve buraya geldim" dedi.



