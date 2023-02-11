Depremzede uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Hatay'da görev yapan Uzman Çavuş Yasin Aslan'ın depremde eşi Ayşe, kızları Erva ve Mina Aslan ile birlikte depremde enkaz altında kaldı. Aslan ailesi enkazdan çıkamayarak hayatlarını kaybetti.

Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yasin Aslan ile eşi ve çocuklarının cenazesi baba ocağı Samsun'un Bafra ilçesi Aktekke Mahallesi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törende Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan gelen askerlerin sırtında cenazeler Aktekke Kuran Kursu Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.