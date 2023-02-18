Haberler Yaşam Haberleri Depremzede yaralılar İstanbul’a taşınıyor! Askeri ambulans uçakla 35 yaralı 24 refakatçi getirildi
Giriş Tarihi: 18.2.2023 13:15 Son Güncelleme: 18.2.2023 14:04

Depremzede yaralılar İstanbul’a taşınıyor! Askeri ambulans uçakla 35 yaralı 24 refakatçi getirildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen şiddetli deprem sonrası enkazlardan yaralı kurtulan 35 yaralı ile 24 refekatçi Adana’dan Norveç Hava Kuvvetlerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri ve nakliye uçağı ile Atatürk havalimanına taşındı. Yaralı depremzedeler İstanbul'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremzede yaralılar İstanbul’a taşınıyor! Askeri ambulans uçakla 35 yaralı 24 refakatçi getirildi

Asrın devpreminde yaralar sarılmaya ve tedavi edilmeye çalışılırken Kahramanmaraş merkezli 11 ilde enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'daki hastanelere sevki devam ediyor. Adana'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, 30 yaralı ve 23 refakatçi depremzede ile Atatürk havalimanına indikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevkleri sağlandı. Depremzedelerin 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geri kalanı ise İstanbul'daki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Adana Şakirpaşa'dan yaralı depremzedeler için İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetleri askeri ambulans uçağı saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak inmeden dakikalar önce hazırlanan sağlık ekipler hazır şekilde hastaları bekledi. Uçakta bulunan 1'i çocuk 5 yaralı depremzede ve 1 refakatçi ambulanslarla İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.

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Depremzede yaralılar İstanbul’a taşınıyor! Askeri ambulans uçakla 35 yaralı 24 refakatçi getirildi
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