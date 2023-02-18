Depremzede yaralılar İstanbul’a taşınıyor! Askeri ambulans uçakla 35 yaralı 24 refakatçi getirildi

Asrın devpreminde yaralar sarılmaya ve tedavi edilmeye çalışılırken Kahramanmaraş merkezli 11 ilde enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'daki hastanelere sevki devam ediyor. Adana'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, 30 yaralı ve 23 refakatçi depremzede ile Atatürk havalimanına indikten sonra hazır bekleyen ambulanslarla İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevkleri sağlandı. Depremzedelerin 4'ü Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geri kalanı ise İstanbul'daki tam teşekküllü hastanelere sevk edildi.

Adana Şakirpaşa'dan yaralı depremzedeler için İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetleri askeri ambulans uçağı saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak inmeden dakikalar önce hazırlanan sağlık ekipler hazır şekilde hastaları bekledi. Uçakta bulunan 1'i çocuk 5 yaralı depremzede ve 1 refakatçi ambulanslarla İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi.