Depremzede Yasmin, SMA’dan kurtulmak istiyor

Hatay Samandağı ilçesinde yaşayan depremzede Başak ve Yusuf Akan çiftinin kızları Yasmin'e 14 aylıkken SMA Tip2 teşhisi kondu. Çukurova Üniversitesi Balçalı Hastanesi'nde tedavisine başlanan ve 3 yıldır süren normal tedaviden sonuç alamayan aile, 5.5 yaşına gelen Yasmin'in tedavisini yurtdışında yaptırabilmek için valilik onayıyla 2 ay önce yardım kampanyası başlattı.Tedavi için gerekli olan 60 milyon TL'yi toplamak için hayırseverlerin desteğini beklediklerini söyleyen anne Başak Akan, "Türkiye'deki tedaviye sonuç alma umuduyla devam ettik. Bu nedenle 5.5 yaşına geldi. Ancak, bu yaşta da yurtdışı tedavisinin yapılacağını öğrendik. Bunun üzerine kampanya başlattık. Gerekli para toplanıp, yurtdışı tedavisini yaptırabilirsek, kızım da yaşıtları gibi koşup oynayabilecek. Tüm devlet büyüklerimizden ve hayırsever vatandaşlarımızdan kampanyamıza destek vermelerini istiyoruz. Allah hiç kimseyi çocuğu ile sınamasın" ifadelerini kullandı.