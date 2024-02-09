Depremzede yetimlere eğitim hayatı boyunca burs imkânı

Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde binlerce insanın yaşamını yitirdiği Adıyaman'da çok sayıda çocuk da yetim veya öksüz kaldı. Anne ve babalarını birden kaybeden ve bakacak vasileri olmayan çocuklar doğrudan devlet korumasına alınıp sevgi evlerine yerleştirilirken anne veya babalarından biri sağ olan ve bakacak akrabaları olan çocuklar ise hayata tutunmaya çalışıyor. Adıyaman Belediyesi de bu çocuklar için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Haziran ayından bu yana uygulanan projede çocuklar görevli uzmanlar tarafından düzenli olarak ziyaret edilip ihtiyaç ve sorunları tespit edilerek çözüm yolları aranıyor. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, "Anne veya babalarını kaybedip vasilerinin yanında kalan çocuklar diğerlerine göre çok daha hassas. Bu çocuklara ve yanlarında kaldıkları ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla birlikte psikososyal destek de veriliyor. Üniversite dahil tüm eğitimlerini garanti altına alacak bir burs projesi için 2 sivil toplum kuruluşuyla protokol imzaladık. Çocuklarımız üniversiteyi bitirene kadar burs alacaklar" diye konuştu.