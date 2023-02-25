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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Depremzede Yiğit falezlerde mahsur kaldı

Depremzede Yiğit falezlerde mahsur kaldı
Depremde Diyarbakır'daki evleri hasar görünce annesi ve dedesi ile Antalya'ya giden Yiğit Öztürk (15), gezmeye gittiği falezlerde mahsur kaldı. Olay, dün Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. 2 gün önce Antalya'ya akrabalarının yanına gelen Yiğit Öztürk, hava güneşli olduğu için Konyaaltı sahili varyant bölgesine manzarayı izlemeye gitti. Denizi daha yakından görmek isteyen Yiğit, indiği kayalıkta mahsur kaldı. Telefonunu da suya düşüren Öztürk, durumunu ailesine bildiremedi. Oğlunun uzun süre dönmemesi nedeniyle endişelenen Muhterem Öztürk, bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Varyant bölgesinde arama yapan ekipler, Yiğit Öztürk'ün mahsur kaldığı yeri tespit etti. İhbar üzerine gelen deniz polisi Yiğit'i iskeleye çıkardı. DHA

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Depremzede Yiğit falezlerde mahsur kaldı
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