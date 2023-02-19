Depremzededen görülmemiş fedakârlık! Hesabına yatırılan deprem yardımını depremzedelere bağışladı

O binlerce depremzededen biri. Adı Murat Çatak, 50 yaşında. 7,7-,7,6 büyüklüğündeki iki depremi de Şanlıurfa'daki evinde ailesiyle birlikte yaşadı. Her iki depremde de tüm aile fertleri kendilerini dışarı zor attı. Korku ve panik halinde ikinci deprem ve artçıdan kurtulan aile ve tüm akrabaları Şanlıurfa'daki Büyük Akziyaret Köyü'ndeki baba ocağına sığındı, iki odada 25-30 kişi kaldı. Bir süre sonra Murat Çatak (50), eşi Emine Çatak (45), çocukları Bilge Dilara Çatak (27), Doğukan Çatak (23) ve Miraç Çatak (15) İzmir'deki akrabalarının yanına gitmeye karar verdi. Türkiye ise Murat Çatak'tan büyük fedakârlıkta bulunduğunu gösteren sosyal medyadaki paylaşımıyla haberdar oldu.

DEPREMZEDEDEN GÖRÜLMEMİŞ FEDAKÂRLIK. O İSİM SABAH'A KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere hane başına 10 bin TL deprem destek yardımının hesaplara yatırılacağı açıklamasından kısa bir süre Şanlıurfalı Murat Çatak'ın hesabına 10 bin TL yattı. Devletin bu desteğini görünce duygulanan Çatak, 10 bin TL'yi AFAD'a bağışlama kararı vererek büyük bir fedakârlık yaptı. Çatak, bu fedakârlığını da "Aziz devletimiz hesabıma 10 bin lira deprem yardımı gönderdi. Kuruşuna dokunmadan AFAD'a iade ettim!" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Bir depremzede olarak fedakârlık barındıran koca yürekli davranışı gerçekleştiren Murat Çatak'a SABAH Gazetesi olarak ulaştık; yaşadıklarını, duygularını ve bağış yapmaya nasıl karar verdiğini sorduk.

"ÖLEN HER İNSAN BİZİM İNSANIMIZDI", "İNSAN BUNLARI ANLATIRKEN BİLE DUYGULANIYOR"

SABAH'a konuşan Çatak ilk olarak deprem sonrası yaşadıklarına değinerek söz alıp depremin şokunu üzerinden atamadığından bahsediyor. Depremzede olarak devletten gördüğü ilgiyi anlatırken ise gözyaşlarına hâkim olamıyor Çatak: "Depremleri evde yaşadık, çocuklarım, eşim büyük şok yaşadı. Köy evinde kaldık ama iki odada 25-30 akrabamız vardı. İzmir'deki akrabalarımızın yanına gitmeye karar verdik. Uçağımız İstanbul aktarmalıydı. Ücretsiz bir şekilde uçağa binebildik, Allah devletimizden razı olsun, bizi İstanbul'da çok iyi karşıladılar. 'Konaklayacak yeriniz var mı?', 'Gideceğiniz yere götürelim mi?', 'Masrafları biz karşılayalım!' gibi 10-15 tane soru sordular. İnsan bunları anlatırken bile duygulanıyor. (Ağlıyor). Buna karşılık ben de 'Kendi imkânlarımla gidebilecek durumdayım daha çok ihtiyaç sahibi olanlara yardım edersiniz' dedim. Sonra İzmir'de de ayı şekilde karşıladılar. Tanıdıklarımızdan vefat edenler oldu. Fiziki olarak çok iyiyiz ama ruhen çok kötüyüz! Ölen her insan bizim insanımızdı. Bu bizi çok kötü etkiledi. Ben de eşim de çocuklarım da hâlâ bu travmanın etkisindeyiz."

"BİZDEN DAHA KÖTÜ DURUMDA OLAN DEPREMZEDELER VAR. BİZ BU PARAYI HARCAYAMAYIZ"

Çatak, İzmir'e akrabalarının yanına vardıktan sonra devletin yardımının onu çok duygulandırdığından söz ediyor. Depremzedelere yardım için devletin verdiği 10 bin TL'yi nasıl AFAD'a gönderme kararı aldığını ise şöyle anlatıyor: "Devletimizin her aileye 10 bin lira yatırması, ev taşıma nakliyesi için 15 bin lira vermesi, bir yıl boyunca ayda 5 bin lira kira yardımında bulunması ve bu yardımları devletin yapacak güce sahip olması bizi gururlandırdı. Ben de depremzedelere destek için verilen 10 bin lirayı hesabımda görünce çok etkilendim, duygulandım. Allah'a çok şükür ettim, böyle bir devletimiz var! Halkına ve vatandaşına sahip çıkabiliyor! O esnada eşime ve çocuklarına danıştım. 'Bizden daha kötü durumda olan insanlar var. Biz bu parayı harcayamayız. Bu para onların hakkı olmalı!' dedim. Ailemin hepsi gözyaşları içinde 'Keşke imkânımız olsaydı, üstüne de koyarak gönderebileydik' dedi. Bir çocuğum 'Baba bu parayı hemen gönder, diğer ihtiyacı olan insanlara gitsin' dediler. Ben de 10 bin liranın bir kuruşuna bile dokunmadan kısa sürede AFAD'ın hesabına havale ettim."

"SOSYAL MEDYADAN ÖRNEK OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

Sosyal medyada dekontla birlikte paylaşma nedenini de anlatan Çatak şunları söylüyor: "AFAD'a bağışladıktan sonra bütün sosyal medya hesaplarımdan dekontunu da paylaştım. Ola ki bir kişi bile benden etkilenip 10 bin lirayı iade ederse benim için büyük bir mutluluk olur. Ben yaptığımı göstermek için değil, belki birileri örnek alır, onlar da daha çok ihtiyacı olan depremzedeler için bağışlar diye sosyal medya hesaplarımdan paylaştım."

"BÖYLE FELAKETLERİ MEMLEKETİMİZ, MİLLETİMİZ YAŞAMASIN İNŞALLAH"

Çatak, bu paylaşımı sonrasında çevresindeki kişilerin telefonla aradığını ve tebrik ettiğini şöyle anlatıyor: "Beni tanıyan arkadaşlarım paylaşımımı gördükten sonra aradılar, tebrik edip onurlu bir davranış olarak değerlendirdiler. Rabbim bu felaketi üzerimizden def etsin, bir daha böyle felaketleri memleketimiz, milletimiz yaşamasın, inşallah." Depremzede Murat Çatak ise memleketi Şanlıurfa'ya önümüzdeki günlerde dönme hazırlıkları yapıyor.