Depremzededen HDP’li Garo Paylan’a sert tepki: Devlet bize bakıyor sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşadı. Yaşanan deprem sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken depremzedelerin üzerinden provokasyon yapanlar da var.

Diyarbakır'da bir depremzede kendisinin fotoğraflarını çekip bunun üzerinden devletten yardım gelmediğini iddia eden HDP'li Garo Paylan'a sert tepki gösterdi.

'SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ OLAMAZSIN'

Vatandaş Paylan'a, "Devlet bize bakıyor. Ekmeğimizi veriyor, suyumuzu veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz? Utanmıyor musunuz gelmiş bir de bana bağırıyor. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor. Vatandaşla konuşmuyor, resim çekiyor. Bir de Diyarbakır vekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Vekil olacak bir de gelmiş fotoğraf çekiyor bir de bana kızıyor" şeklinde eleştiride bulundu.