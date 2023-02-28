Depremzededen örnek davranış! Ev eşyasından ’Adana burması’ çıktı, polise ulaştırdı

"İÇERİSİNDE ADANA BURMASI ALTIN BİLEZİK VARDI"

Eşinin ve çocuklarının geçen hafta depremden dolayı Mut'a geldiğini öğrendiğini ve kendisinin de geldiğini belirten Ali Çetinkaya, "Ben de telefon olmadığı için onların izini kaybettim. Bir hafta sonra öğrendim burada olduklarını. Ben de Mut'a geldim. Burada Kızılay'a müracaat ettim. Kızılay da sağ olsun bana yardımcı oldu. Yatacak yer, yastık, yorgan verdi. Akşam eve gidip kafamı koyduğumda yastıkta sert bir madde hissettim. Sonrada içine baktım bir altın kutusu olduğunu gördüm. Biz dokunmadık tabi parmak izi alırlar diye. Sabah da Kızılay'a geldim dedim ki 'bana verdiğiniz yastığın içerisinde altın vardır.' Nerden biliyorsun dediler. Ben de siz çıkarın dedim çıkardı yetkilileri çağırdı. Yetkililere tutanak karşılığında teslim etti. İçerisinde Adana burması altın bilezik vardı" dedi.