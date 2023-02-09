Depremzedeler Antalya’ya havadan ve karadan getiriliyor

Bir turizm firmasından kiralanan özel yolcu uçağı, Antalya'daki yardım malzemelerini Gaziantep'e götürdü. Uçağın dönüşünde de oradaki depremzedelerin Antalya'ya getirilmesi planlandı. AFAD koordinasyonunda toplanan 312 yolcu, Gaziantep Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya getirildi. Depremzedeler 5 yıldızlı bir otelde konaklamak için otobüsle Kemer ilçesine götürüldü, bazıları ise Antalya'daki akrabalarının yanına gitti.

ANTALYASPOR TESSİLERİ DEPREMZEDELERE AÇTI

Antalyaspor depremzedelere tesislerini açtı. Hatay'a yardım ve gönüllü götüren Antalyaspor otobüsleri dönüştü 250 depremzedeyi karayolu ile kente getirdi. Kulüp Başkanı Aziz Çetin tarafından karşılanan depremzedeler Hasan Subaşı Tesislerine yerleştirildi. Başkan Aziz Çetin "Depremzedeler için ekstra oda ve yatak ayarladık. Bütün imkanlarımızı seferber etti. Sonuna kadar tüm imkanlarımızı kullanacağız. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Çetin'in gelen depremzedelerin çoğunun çocuklu olması nedeni ile de onlara gerekli oyuncakların aldırtması dikkat çekti.

19 BİN 400 ODA HAZIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı 500'e yakın otelci ve yetkiliyle bir araya geldiklerini şu ana kadar 19 bin 400 odanın taahhüdünü aldıklarını söyledi. Burada minimum 2, ortalama 3 ya da 4 kişi kalabileceğini değerlendirdiklerini de belirten Yazıcı, "Ailenin geliş durumuna göre yardımcı olacağız. İlk kafile ise yaklaşık 1 saat içerisinde Gaziantep'ten uçakla birlikte gelecekler" diye konuştu.

Bu zamana kadar bazı depremzedelerin kendi imkanları doğrultusunda kente geldiğini söyleyen Yazıcı, "10 ile belli bir süre geçici konaklama anlamında yetkilendirmeler yapıldı. Bize gelecek iller Kahramanmaraş, Malatya ve Diyarbakır. Buradan gelen depremzedeleri kabul edeceğiz. İlleri böldüler, bazıları Muğla'ya gidecek. Bireysel olarak gelenleri kamu misafirhanelerine alıyoruz. Toplu gelenleri otellere alıyoruz. Bundan sonra daha organize olacaktır. Bölgeden geldiğini söyleyen hiç kimseyi açıkta bırakmadık. Dün yaklaşık 60 kişi geldi ve bunları kamu misafirhanelerine aldık. Bireysel gelişlerde oradan teyitli olmadığı için kamu misafirhanelerine alıyoruz" dedi.

Yazıcı ayrıca 19 bin 400 oda ayıran otellerin sayısının artabileceğini, birçok kapalı otelden sadece bu iş için açmalarını rica ettiklerini aktaran Yazıcı, "Misafirhanelerde de 4 bin 380 kapasitemiz var. Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı'na ait KYK'larda da 18 bin yatağımız var. Öncelik misafirhaneler ve otel. İhtiyaca göre KYK'ları da bu iş için açmış olacağız" diye konuştu.