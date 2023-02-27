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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Depremzedeler: Geri döneceğiz Hatay

SABAH, Hatay’da kurulan tahliye merkezinde başka illere giden depremzedeler ile görüştü. Kentten ayrılan her Hataylı “Geçici ayrılık bizimkisi. Hatay’a mutlaka geri döneceğiz. Önümüzdeki Mart ayında kaldığımız yerden yıkılan Hatay’ımızı el birliği canlandıracağız. Hatay her şeyini kaybetse de bilgeliğini kaybetmez. Buradaki hoşgörü kültürü ve iklimi dünyanın herhangi bir yerinde bulamasınız. İnsanın anavatanı çocukluğunun geçtiği yedir. Biz Hatay’da doğduk. Burada çocukluğumuz yaşadık. Burada iş aile yuva kurduk. Başka yerde istesek te yapamayız” diyerek geri döneceklerini söylediler.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Depremzedeler: Geri döneceğiz Hatay

Tahliye merkezinde AFAD'a bağlı çalışan görevliler depremin ardından iki hafta boyunca her gün bin- bin 500 kişinin ayrıldığını söylediler. Birkaç gündür bu sayının 800'e düştüğünü belirten tahliye merkezi çalışanları, "Giden herkes gözyaşları içinde buradan ayrıldı. Hiç kimse tamamen taşınmıyor. Hatay'a geri dönmek için başka illere gidiyor" diye konuştu.

'KALBİMİZ HATAY'DA'

Deprem sonrası Hatay'dan ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar en kısa sürede tekrar döneceklerini söylediler. Zafer Güzel (Oto elektrik ustası): "Harbiye'deki evimiz yerle bir oldu. Eşim Ashvak Güzel ile oğlum Ali (9) ve kızım Emine (5) ile birlikte gidiyoruz. Evim yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Burada kalamazdık. Bizi Uşak'a yönlendirdiler. Devletimiz sağ olsun. Otobüs ile Uşak'a gideceğiz. Burası ne zaman kurulursa geri döneceğiz. Giderken kalbimiz Hatay'da kalıyor"

'DÖNECEĞİMİZ GÜNÜN HAYALİ İLE AYRILIYORUZ'

Tekin Öztürk (Mobilyacı): "Depremde Antakya merkezdeki evimiz yerle bir oldu. AFAD bizi Ankara'ya yönlendirdi. Eşim Elif ve 4 çocuğumla kentten ayrılıyoruz. Ancak yüreğimiz burada kalıyor. Ne kadar Hatay'dan uzaklaşsak ta bu kent bizim için nefes almak gibi bir şey. Mutlaka döneceğiz. Buradan ayrılırken bile döneceğimiz günün hayali ile ayrılıyoruz"


Serkan Yalçın (Oto tamircisi):"Depremde canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz enkaz oldu. Eşim Esra ve 1 yaşındaki oğlum Onur ile birlikte kentten ayrılıyoruz. AFAD bizi Konya'ya yönlendirdi. Buradan geçici olarak ayrılıyoruz. İnsanın anavatanı çocukluğun geçtiği yerdir. Bu şehirde çocukluğum, gençliğim geçti. Burada evlenip yuva kurdum. Geri döneceğiz. Kalbimiz, ruhumuz burada kalıyor"

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Depremzedeler: Geri döneceğiz Hatay
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