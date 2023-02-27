Depremzedeler: Geri döneceğiz Hatay

Tahliye merkezinde AFAD'a bağlı çalışan görevliler depremin ardından iki hafta boyunca her gün bin- bin 500 kişinin ayrıldığını söylediler. Birkaç gündür bu sayının 800'e düştüğünü belirten tahliye merkezi çalışanları, "Giden herkes gözyaşları içinde buradan ayrıldı. Hiç kimse tamamen taşınmıyor. Hatay'a geri dönmek için başka illere gidiyor" diye konuştu.

'KALBİMİZ HATAY'DA'

Deprem sonrası Hatay'dan ayrılmak zorunda kalan vatandaşlar en kısa sürede tekrar döneceklerini söylediler. Zafer Güzel (Oto elektrik ustası): "Harbiye'deki evimiz yerle bir oldu. Eşim Ashvak Güzel ile oğlum Ali (9) ve kızım Emine (5) ile birlikte gidiyoruz. Evim yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Burada kalamazdık. Bizi Uşak'a yönlendirdiler. Devletimiz sağ olsun. Otobüs ile Uşak'a gideceğiz. Burası ne zaman kurulursa geri döneceğiz. Giderken kalbimiz Hatay'da kalıyor"

'DÖNECEĞİMİZ GÜNÜN HAYALİ İLE AYRILIYORUZ'

Tekin Öztürk (Mobilyacı): "Depremde Antakya merkezdeki evimiz yerle bir oldu. AFAD bizi Ankara'ya yönlendirdi. Eşim Elif ve 4 çocuğumla kentten ayrılıyoruz. Ancak yüreğimiz burada kalıyor. Ne kadar Hatay'dan uzaklaşsak ta bu kent bizim için nefes almak gibi bir şey. Mutlaka döneceğiz. Buradan ayrılırken bile döneceğimiz günün hayali ile ayrılıyoruz"



Serkan Yalçın (Oto tamircisi):"Depremde canımızı zor kurtardık. Her şeyimiz enkaz oldu. Eşim Esra ve 1 yaşındaki oğlum Onur ile birlikte kentten ayrılıyoruz. AFAD bizi Konya'ya yönlendirdi. Buradan geçici olarak ayrılıyoruz. İnsanın anavatanı çocukluğun geçtiği yerdir. Bu şehirde çocukluğum, gençliğim geçti. Burada evlenip yuva kurdum. Geri döneceğiz. Kalbimiz, ruhumuz burada kalıyor"