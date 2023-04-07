Depremzedeler gittikleri şehirlerden geri dönüyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yerle bir olan Nurdağı ilçesinden çocuklarının eğitimi için eşi tarafından Ankara'ya gönderilen depremzede Hediye Aktan Kütük, "Kendimizi çıplak gibi hissettik" diyerek memleketine dönerek çadıra yerleşti. İslâhiye ilçesinde yaşayan depremzede Fidan Dağ da evinin bahçesinde baktığı kazları ve tavukları için geri dönerek evine yerleşti.
13 yıllık evli Hediye Aktan Kütük (35), belediyede şoför olarak çalışan eşi ve 3 çocuğuyla birlikte, depreme 1,5 yıl önce aldıkları evlerinde yakalandı. Üzerlerine yıkılan duvarlardan güçlükle çıkarak kurtulmayı başardılar. Bir süre akrabalarıyla birlikte ayakta kalmaya çalışan Hediye Kütük, eşinin "Çocukların okulu için Ankara'ya tanıdıkların yanına gidin" önerisini istemediği halde çocukları için kabul etti. "Otobüse binip Gavurdağı'ına çıktığımızda yüreğimden bir şeyler koptu. 20 gün orada insanlar bizimle çok ilgilenip ağırladılar ama kendimizi orada tarif edilemeyecek bir şekilde görüyorduk. Orada bir tek biz depremzedeydik. O nedenle sıcak evden çıkıp geri geldim. Şimdilik çadırdayım, konteyner için başvurdum, halen imalat devam ediyor. Sıra bize gelince de çocuklarımla birlikte oraya geçeceğim. Orada çocuklarım yeniden okula başlanacak" ifadelerini kullandı.
Satın aldıkları evde sadece 1 yıl yaşadıklarını anlatan Hediye Aktan Kütük, "Buranın kışları soğuk olur, evimizde sadece sıcak bir kış geçirebildik. 11 yıl boyunca eşimin ailesiyle birlikte kaldık. Burada zor koşullarda bir ev almıştık. Evimize tamamen yok olmadı ama yıkılacak. Bana artık onlarca ev verseler bile onun yerine tutamaz. Orayı aldığımızdaki sevinci bir daha yaşamak imkansız gibi. Benim evim gitti ama bütün Nurdağı yerle bir oldu. Bir de üstüne unutulursa işte o zaman yok olur. Evimiz ve eşyalarımız elbette olacak ama yaşadığımız bu büyük acıyı da hep yüreğimizde hissedeceğiz" diye konuştu.
İslahiye ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Fidan Dağ (57) ise yavruları gibi gördüğü kaz ve tavuklar için evine geri döndü. Bir süre Kilis'te yaşanan kızının yanında kalan Dağ, "Yıllardır tavuk, kaz ve hindi beslerim. Bunlar benim çocuklarım gibi. Onlar olmadan kendimi eksik hissediyorum. Eşim karşı çıkıyor, 'ben gidip bakarım' diyor ama kendim onlarla ilgilenmesem kendimi kötü hissedeceğim" dedi.