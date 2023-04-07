Depremzedeler gittikleri şehirlerden geri dönüyor

Satın aldıkları evde sadece 1 yıl yaşadıklarını anlatan Hediye Aktan Kütük, "Buranın kışları soğuk olur, evimizde sadece sıcak bir kış geçirebildik. 11 yıl boyunca eşimin ailesiyle birlikte kaldık. Burada zor koşullarda bir ev almıştık. Evimize tamamen yok olmadı ama yıkılacak. Bana artık onlarca ev verseler bile onun yerine tutamaz. Orayı aldığımızdaki sevinci bir daha yaşamak imkansız gibi. Benim evim gitti ama bütün Nurdağı yerle bir oldu. Bir de üstüne unutulursa işte o zaman yok olur. Evimiz ve eşyalarımız elbette olacak ama yaşadığımız bu büyük acıyı da hep yüreğimizde hissedeceğiz" diye konuştu.