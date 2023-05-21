Depremzedeler için 19 metrelik kebap

Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asrın felaketinden etkilenen illeri tek tek gezerek depremzedelere destekte bulundu. Aydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Hatay'ın Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın davetlisi olarak ilçeye gitti. Tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde 19 metrelik kebap yapan Aydın ve ekibi, daha sonra da ücretsiz olarak gelenlere dağıttı. Aydın, "Depremzede hiçbir vatandaşımızı unutmayalım, her zaman onların yanında olduğumuzu gösterelim" diye konuştu.Etkinlik sonunda Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kebapçı Yaşar Aydın'a çiçek hediye etti.