Depremzedeler için büyük fedakârlık

Niğde'de yaşayan ve çiftçilik yapan Hüseyin Uçar (19) ile bir süre önce lokantasını kapatan Samet Boğazoğlu (25), asrın felaketinin ardından arkadaşlarının minibüsüyle, yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından, 324 kilometre uzaklıktaki Hatay'ın Nurdağı ilçesine gitti. İlk 5 gün, arama kurtarma çalışmalarına katılan iki arkadaş 7 kişiyi enkazdan kurtardı. Şimdi de İHH tarafından Aslanlı Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, depremzedelere yemek yapımında ve dağıtımında çalışıp, yaralılara pansuman yapıyorlar. Çikolata ve yiyecek dağıttıkları çocuklarla da yakından ilgilenen iki arkadaş, gönderilen ihtiyaç malzemeleri ve yardımların dağıtımını da yapıyor.Hüseyin Uçar, "İlk geldiğimizde 3 gün hiç uyumadan çalıştık. Şu an herhangi bir işim yok. Tek işim buradaki insanlara yardım etmek. Artık bizi herkes tanıyor. Biz buranın evlatları, buradakiler de bizim ailemiz gibi olduk. Bu insanların hepsi evlerine ya da konteynere geçene kadar, biz de evimize dönmeyeceğiz" dedi. Samet Boğazoğlu ise, "Niğde'de küçük bir lokantam vardı ama depremden önce kapatmıştım. Deprem olduğunu duyunca hiç düşünmeden geldik. Amacımız buradaki vatandaşlara destek olmak. Tek isteğimiz afet bölgesinden ayrıldıktan sonra bir işimiz olsun" diye konuştu.