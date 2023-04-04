Depremzedeler için her hafta binlerce kilometre yol yapıyor

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bölgede yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Deprem bölgesinde yaraları sarmak için kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin yanı sıra kişisel olarak bölgeye giderek destek ve yardımda bulunanlarda var. Bu isimlerden biri Kocaeli Devlet Hastanesinde 28 yıldan bu yana görev yapan sağlık memuru Cengizhan Göksu, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesine defalarca gidip gelen Göksu, bölgede hala acil ihtiyaçlar olduğunu ifade ederek, yardımların devam etmesi gerektiğini ifade etti.

ENKAZLARDA ÇALIŞTIM

Aslen Kahramanmaraş Pazarcık'lı olan Cengizhan Göksü, yaklaşık 28 yıldır Kocaeli'nde sağlık memuru olarak görev yapıyor. Kocaeli Devlet Hastanesinde görev yapmaya devam eden Göksu, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından hemen bölgeye gittiğini ifade ederek, "Annem ve akrabalarım Kahramanmaraşta'ydı. Birinci derece yakınlarımdan can kaybı olmadı. Ama akrabalarımız ve dostlarımızdan çok kişi depremde hayatını kaybetti. Annem ve akrabaların evleri hasar gördü. Ama kendileri iyiydi. Bu nedenle bölgeye gittiğimde enkazlarda çalıştım. İlk 9 gün böyle geçti. Sonrasında ise her fırsat bulduğumda Cuma günü senelik izinimden kullanarak, yola çıkıyorum. Pazar günü akşam saatlerinde dönüp, hafta başı işimin başında oluyorum" dedi.

5 MİLYONLUK YARDIM

Hem memleketi olan Kahramanmaraş'ta hem de diğer illerde yaşananlara duyarsız kalamadığını ifade eden Göksu, "Gördüklerimden çok etkilendim. O bölgede olan insanlarımıza bir şekilde destek olmak istedim. Kendi eş dost ve akrabalarım ile mesai arkadaşlarım, ayrıca onların çevrelerinin desteği ile yaklaşık 5 milyon TL değerinde bir yardım topladım. Bunları bölgeye kamyonlarla değişik zamanlarda ulaştırdım. Ben sadece aracı oldum"

DEPEM VE DEPREMZEDEYİ UNUTMAYALIM

Kendi imkanları ile 6 'ıncı kez bölgeye gideceğini ifade eden Göksu, "Bunu özellikle söylemek isterim ki o bölgedeki vatandaşlarımızın hala önemli eksik ve ihtiyaçları var. Yardımlar kesilmemeli, özellikle hijyen malzemeleri sürekli gönderilmeye devam etmelidir. Tırnak makası, tarak, sabun, şampuan ve yine bit şampuanına büyük ihtiyaç duyuluyor. Unutmayalım devlet her yere yetişemez. Bizler bir şekilde devletimize ve insanımıza destek olmalıyız. " şeklinde konuştu.