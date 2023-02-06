Depremzedeler için seferberlik başlatıldı

Türkiye hafta başına merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi olan ve 10 ilin etkilendiği 7.4'lük deprem felaketi ile uyandı.

Depremzedeler için devletin bütün kurumları ile sivil toplum örgütleri harekete geçti. 17 Ağustos 1999 deprem felaketini yaşayan Kocaeli'de ise, Valilik koordinasyonunda kısa sürede yapılan çalışma ile bölgeye malzeme, araç ve uzman ekip gönderildi. Sabah saatlerinde ise bir biri ardına, depremzedelerin en çok ihtiyaç duyacağı malzemelerin temini için belediyeler kampanya başlattı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların yanı sıra SMS gönderilerek depremzedeler için "Battaniye, mont, kışlık bot, uyku tulumu, atkı, bere ve ayakkabı" bağışı kampanyaları başlatıldığı duyuruldu.