Depremzedeler için sosyal mağaza: İhtiyaçlar çadır kentlere ulaştırılıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde oluşturduğu hizmet merkezinde depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. 3 öğün sıcak yemek ikramı, ekmek üretimi, erzak yardımları, temel ihtiyaç malzemelerinin temini, bölgede temizlik faaliyetleri, konteyner kent kurulumu gibi birçok çalışma gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, oluşturduğu sosyal mağaza sistemiyle depremzedelerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılıyor.
İHTİYAÇLAR KURYELER TARAFINDAN ÇADIR KENTLERE ULAŞTIRILIYOR
Alanda oluşturulan mağazacılık sistemi hakkında bilgiler veren Koordinasyon Sorumlusu Özbay Yağmurkaya, "Burada 60 kişilik ekibimizle bir sosyal mağaza sistemi oluşturduk. Deprem sonrası insanların uzun süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabileceği, adres bilgisine dayalı yapılan bir çalışma bu. Çocuk ve bebek giyimi, bütün yaş gruplarına ait kıyafetler, züccaciye, ısıtıcı gibi birçok ürün var. Aynı zamanda sıcak yemek ikramı yapan araçlarımız var. Ekmek fırınımız sürekli sıcak ekmek üretimi yapıyor. Burada bir markette ne bulunabiliyorsa her şey mevcut. Vatandaşlarımızın mobil sistem üzerinden ilettiği ihtiyaçlar, kuryelerimiz tarafından çadır kentlere ulaştırılıyor. Bizim buradaki kurgumuz bu hizmetleri uzun süre sürdürebilmek, adaletli dağıtımı sağlamak" dedi.
'SEFERBERLİK HALİNDE ÇALIŞIYORUZ'
İstanbul'dan gelerek Gaziosmanpaşa Belediyesinin oluşturduğu alanda yardım çalışmasına katılan Ferhat Tokdemir de yaşanan depremin ilk gününden itibaren burada çalıştıklarını dile getirerek, "Kahramanmaraş'a gelerek ekiplerimiz ve yardım tırlarımız ile birlikte seferberlik halinde çalışıyoruz. İstanbul'dan getirilen tırlarla kadın, erkek, çocuk giyimleri, hijyen kitlerini ayrıştırıp çadır içerisinde oluşturulan raf sistemine kaydediyoruz ve bu sistemle depremzedelere ihtiyaçlarını ulaştırıyoruz. Şehir merkezinde büyük bir yıkım olmuş ne yazık ki. Ama depremzedelerin moralini yüksek tutmak durumundayız. Yani evler, iş yerleri bir şekilde yapılır ama önemli olan insanlarımızı kazanmak" ifadelerini kullandı.