Depremzedeler için sosyal mağaza: İhtiyaçlar çadır kentlere ulaştırılıyor

İHTİYAÇLAR KURYELER TARAFINDAN ÇADIR KENTLERE ULAŞTIRILIYOR

Alanda oluşturulan mağazacılık sistemi hakkında bilgiler veren Koordinasyon Sorumlusu Özbay Yağmurkaya, "Burada 60 kişilik ekibimizle bir sosyal mağaza sistemi oluşturduk. Deprem sonrası insanların uzun süre boyunca ihtiyaçlarını karşılayabileceği, adres bilgisine dayalı yapılan bir çalışma bu. Çocuk ve bebek giyimi, bütün yaş gruplarına ait kıyafetler, züccaciye, ısıtıcı gibi birçok ürün var. Aynı zamanda sıcak yemek ikramı yapan araçlarımız var. Ekmek fırınımız sürekli sıcak ekmek üretimi yapıyor. Burada bir markette ne bulunabiliyorsa her şey mevcut. Vatandaşlarımızın mobil sistem üzerinden ilettiği ihtiyaçlar, kuryelerimiz tarafından çadır kentlere ulaştırılıyor. Bizim buradaki kurgumuz bu hizmetleri uzun süre sürdürebilmek, adaletli dağıtımı sağlamak" dedi.