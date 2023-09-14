Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeler ile biraraya gelen Vali Köşger: Her zaman sizlerin yanındayız
Giriş Tarihi: 14.9.2023 09:56 Son Güncelleme: 14.9.2023 10:11

Depremzedeler ile biraraya gelen Vali Köşger: Her zaman sizlerin yanındayız

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, depremzede vatandaşların için Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi’nde kurulan Şambayadı Konteyner Kent ile Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden deprem konutlarında inceleme yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzedeler ile biraraya gelen Vali Köşger: Her zaman sizlerin yanındayız

İlk olarak Şambayadı Konteyner Kent'i ziyaret eden Vali Köşger, incelemelerin ardından depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden, Vali Köşger, "Ülkemiz 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadı. Ancak her şeye rağmen en kısa zamanda Adana'dan depremin izlerini silmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Konteyner kent ziyaretinin ardından Şambayadı Mahallesi'nde TOKİ başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Vali Köşger, konut inşaatında incelemelerde bulunup, projede gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı: 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar
SON DAKİKA | Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki: Akıl dışı buluyoruz
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan "Atatürk'ü pazarladınız" kavgası!
Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Akşener'e: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacaklar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk yorum: Köprünün altından çok sular akar
Dünya şokta ama ben...
Paşinyan’dan Putin’i kızdıracak sözler: Ülkeye adım atarsa tutuklanabilecek
Büyükşehir’in İZBAN’da uyguladığı korsan tarife vatandaşın radarına takıldı
Kuzey Kore’nin yeni rolü
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedeler ile biraraya gelen Vali Köşger: Her zaman sizlerin yanındayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA