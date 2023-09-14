Depremzedeler ile biraraya gelen Vali Köşger: Her zaman sizlerin yanındayız

İlk olarak Şambayadı Konteyner Kent'i ziyaret eden Vali Köşger, incelemelerin ardından depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden, Vali Köşger, "Ülkemiz 6 Şubat'ta dünyada eşi benzeri görülmemiş çok büyük bir felaket yaşadı. Ancak her şeye rağmen en kısa zamanda Adana'dan depremin izlerini silmek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Konteyner kent ziyaretinin ardından Şambayadı Mahallesi'nde TOKİ başkanlığınca inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Vali Köşger, konut inşaatında incelemelerde bulunup, projede gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.