Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi

Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı saat 20.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri, uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi. Uçakta bulunan yaralı ve 13 refakatçı depremzede ambulanslarla İstanbul'daki hastanelere götürülürken, 1 yaralı ise Kocaeli'ndeki hastaneye sevk edildi.
'BU BÜYÜK DURUMUN KÜÇÜK BİR PARÇASI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'
Yaralıları getiren ekipten Norveç Hava Kuvvetleri Tabip Binbaşı Andresen, "Norveç ordusundaki sağlık çalışanlarıyız. Yaralı insanları İstanbul'a getirdik. Bu çok kötü bir durum elbette ve çok fazla insan acı çekiyor. Aynı zamanda çok fazla kişinin yardıma ihtiyacı var. Biz de bu büyük durumun yardım etme anlamında küçük bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz.