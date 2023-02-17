Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi
Giriş Tarihi: 17.2.2023 10:53 Son Güncelleme: 17.2.2023 11:06

Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen şiddetli deprem sonrası enkazlardan yaralı kurtulan 22 yaralı ile 13 refekatçi Adana’dan Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı ile Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Yaralı depremzedeler İstanbul'daki çeşitli hastanelere götürülürken, bir yaralı ise Kocaeli'de bulanan bir hastaneye sevk edildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi

Yaralı depremzedeler için Adana'dan İstanbul'a hareket eden Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı saat 20.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekipleri, uçak inmeden dakikalar önce hazır şekilde hastaları bekledi. Uçakta bulunan yaralı ve 13 refakatçı depremzede ambulanslarla İstanbul'daki hastanelere götürülürken, 1 yaralı ise Kocaeli'ndeki hastaneye sevk edildi.

'BU BÜYÜK DURUMUN KÜÇÜK BİR PARÇASI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Yaralıları getiren ekipten Norveç Hava Kuvvetleri Tabip Binbaşı Andresen, "Norveç ordusundaki sağlık çalışanlarıyız. Yaralı insanları İstanbul'a getirdik. Bu çok kötü bir durum elbette ve çok fazla insan acı çekiyor. Aynı zamanda çok fazla kişinin yardıma ihtiyacı var. Biz de bu büyük durumun yardım etme anlamında küçük bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Farklı havalimanlarında bulunduk ve Türkiye'de gidebildiğimiz her yere gitmeye çalıştık. Biz de hastaların tedavileri için sağlık gereçleri, 22 yaralı, 13 refakatçi depremzede ile geldik. Tüm ekibimiz görevlerimizi tamamlamamız için katkıda bulundu" dedi.

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Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi
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