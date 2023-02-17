Depremzedeler İstanbul’a taşınıyor! Askeri nakliye uçağı ile 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi

'BU BÜYÜK DURUMUN KÜÇÜK BİR PARÇASI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Yaralıları getiren ekipten Norveç Hava Kuvvetleri Tabip Binbaşı Andresen, "Norveç ordusundaki sağlık çalışanlarıyız. Yaralı insanları İstanbul'a getirdik. Bu çok kötü bir durum elbette ve çok fazla insan acı çekiyor. Aynı zamanda çok fazla kişinin yardıma ihtiyacı var. Biz de bu büyük durumun yardım etme anlamında küçük bir parçası olarak elimizden geleni yapıyoruz.