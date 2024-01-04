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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Asrın felaketinin yaraları büyük bir hızla sarılıyor. Depremzedeler yeni konutlarına kavuşmak için gün sayıyor. Şanlıurfalı afetzedelerin konutları bu ay sonu teslim edilecek

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Depremzedeler konutlarına kavuşuyor
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyerek vatandaşları dinledi. Şıldak, deprem afetleri nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde yapılması planlanan 5 bine yakın konut inşaatının hızla devam ettiğini kaydetti.



Şıldak, "TOKİ tarafından ilimizde yapımına başlanan 5 bine yakın konutun inşaatı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve teslimi inşallah bu ay gerçekleştirilecek. Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere. Ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz" dedi. Depremzede konutları yerel mimari gözetilerek yapılıyor. En son mimari yenilikler kullanılıyor.

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Depremzedeler konutlarına kavuşuyor
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