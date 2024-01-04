Depremzedeler konutlarına kavuşuyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar ve Yedikuyu mahallelerinde yapımı devam eden deprem konutlarını inceleyerek vatandaşları dinledi. Şıldak, deprem afetleri nedeniyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından il genelinde yapılması planlanan 5 bine yakın konut inşaatının hızla devam ettiğini kaydetti.Şıldak, "TOKİ tarafından ilimizde yapımına başlanan 5 bine yakın konutun inşaatı devam ediyor. Bunlardan 897'sinin kura çekimi ve teslimi inşallah bu ay gerçekleştirilecek. Kırsalda da konut yapımımıza devam ediyoruz. 8 ilçemizde yer alan 29 mahallemizde 710 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Bunlardan 584'ünün yapımına başlandı. Bugün de Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Sahada yer alan 22 konutumuz bitmek üzere. Ay sonu sahiplerine teslim edeceğiz" dedi. Depremzede konutları yerel mimari gözetilerek yapılıyor. En son mimari yenilikler kullanılıyor.