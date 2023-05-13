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Giriş Tarihi: 13.5.2023 18:34

Depremzedeler, sandığa gitmek için AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu

Depremin ardından Ankara'ya gelen ve oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen depremzedeler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

DHA
Depremzedeler, sandığa gitmek için AŞTİ’de yoğunluk oluşturdu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Ankara, bölgeden önce çok göç alan il oldu. Depremzedeler yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile AŞTİ yönetimi tarafından terminalde 11 ilden gelen depremzedeler için 11 ayrı masa oluşturuldu. Depremzedeler, TC kimlik numaraları ile masalarda kayıt yaptırarak, tahsis edilen otobüslerle ücretsiz olarak memleketlerine yola çıktı. Depremzedelerin yoğun başvurusu nedeniyle hem kayıt masalarında hem de otobüslerin bulunduğu alanlarda kuyruk oluştu. Sadece bugün deprem bölgesine 180 otobüsün sefer düzenleyeceği öğrenildi.

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Depremzedeler, sandığa gitmek için AŞTİ'de yoğunluk oluşturdu
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