Haberler Yaşam Haberleri Depremzedeler yeni yuvalarında mutlu
Giriş Tarihi: 26.5.2023

Depremzedeler yeni yuvalarında mutlu

Konya Karatay Belediyesi’nin 54 dairelik konukevinde 175 depremzede, eşyalı, alttan ısıtmalı yuvalarında mutlu. Depremzedeler: Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır. Hiçbir devlet bu yükü kaldıramazdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Depremzedeler yeni yuvalarında mutlu
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından 5 bin 107 metrekare arsa üzerine kurulan ve 54 daireden oluşan Karatay Belediyesi Konukevi, 175 depremzedeyi misafir ediyor. İçinde çocuk oyun parkı bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan, yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan dairelerde buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok eşya bulunuyor. Alanda, AFAD ve güvenlik personeli de 24 saat görev yapıyor. Hatay Antakya'da depreme yakalanan ve enkaz altından çıkan Bekir Boyar (51), "Allah devletimizden de, milletimizden de razı olsun. Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır. Bize hakaret eden birkaç kendini bilmez bizi çok üzdü. Neden başkanımıza oy vermeyeyim? Bizi kimseye muhtaç etmediler" dedi.



'EKSİĞİMİZ YOK'
Antakya'dan gelen ve Konya'da 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yar (30) ise "3 haftadır buradayız. Devletimiz sağ olsun her şeyimizi karşılıyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil" diye konuştu.




'ALLAH DEVLETİMİZİ EKSİK ETMESİN'
Hatay İskenderun'da enkaz altında bir çocuğunu kaybeden Zeynep Sönmez (49) "Hiçbir devlet bu yükü kaldıramazdı. Ama bizim devletimiz kalktı" derken, Hatice Tümay Güner "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Amacımız kardeşlerimizin yanında olmak, onların derdiyle dertlenmek"dedi.

514 KONTEYNERLİK KENTTE YAŞAM BAŞLADI
Adana'nın Çukurova ilçesinde AFAD koordinesinde kurulan geçici konaklama merkezinde 514 konteyner bulunuyor. Altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalleye dönen konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Ortak alanlarda çamaşırhane, sosyal market, mescit ve park gibi bölümler de bulunuyor. Vali Süleyman Elban, "Şu an yerleşen sayısı 122'ye ulaştı. Her geçen gün yeni hak sahipleri geliyor. Eğer talep olursa 3 ayrı noktaya 3 bin konteyner daha kurabiliriz" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun hakaret ettiği pazarcı Mehmet Özdemir: PKK işbirlikçileri tezgahıma gelemez
Demokrat Partili Faik Tunay: HDP bizi mahvetti, Kılıçdaroğlu kazanırsa erken seçime gider
SMA'lıları 'şovuna' alet eden Mansur Yavaş'a Bakan Koca'dan zor soru!
CHP'nin 'Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen' yalanı çabuk söndü! O yer Emniyet Müdürlüğü çıktı
Sinan Oğan'dan muhalefetin linçlerine tepki: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Biz kazanırsak Türkiye kazanır
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda finalin adı belli oldu! Başakşehir, uzatmalarda Ankaragücü’nü devirdi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi PKK yanıtı: Bunu ispatlayamazsan namertsin
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Otomotiv bayilerine ceza yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedeler yeni yuvalarında mutlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA