Depremzedeler yeni yuvalarında mutlu

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından 5 bin 107 metrekare arsa üzerine kurulan ve 54 daireden oluşan Karatay Belediyesi Konukevi, 175 depremzedeyi misafir ediyor. İçinde çocuk oyun parkı bulunan, her biri 29 metrekareden oluşan, yerden ısıtmalı, doğalgazlı olan dairelerde buzdolabından çamaşır makinesine kadar birçok eşya bulunuyor. Alanda, AFAD ve güvenlik personeli de 24 saat görev yapıyor. Hatay Antakya'da depreme yakalanan ve enkaz altından çıkan Bekir Boyar (51), "Allah devletimizden de, milletimizden de razı olsun. Devlet yok diyenler yanılıyor, devlet hep var. Devletimiz ilk günden beri yanımızdaydı. Kim devlet yok diyorsa o devlet düşmanıdır. Bize hakaret eden birkaç kendini bilmez bizi çok üzdü. Neden başkanımıza oy vermeyeyim? Bizi kimseye muhtaç etmediler" dedi.Antakya'dan gelen ve Konya'da 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yar (30) ise "3 haftadır buradayız. Devletimiz sağ olsun her şeyimizi karşılıyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil" diye konuştu.Hatay İskenderun'da enkaz altında bir çocuğunu kaybeden Zeynep Sönmez (49) "Hiçbir devlet bu yükü kaldıramazdı. Ama bizim devletimiz kalktı" derken, Hatice Tümay Güner "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Amacımız kardeşlerimizin yanında olmak, onların derdiyle dertlenmek"dedi.Adana'nın Çukurova ilçesinde AFAD koordinesinde kurulan geçici konaklama merkezinde 514 konteyner bulunuyor. Altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalleye dönen konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Ortak alanlarda çamaşırhane, sosyal market, mescit ve park gibi bölümler de bulunuyor. Vali Süleyman Elban, "Şu an yerleşen sayısı 122'ye ulaştı. Her geçen gün yeni hak sahipleri geliyor. Eğer talep olursa 3 ayrı noktaya 3 bin konteyner daha kurabiliriz" dedi. AA