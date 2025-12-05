Depremzedelere 2 katlı köy evleri yapımı hız kesmeden sürüyor

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Hasanbeyli ilçesi Sarayova köyünde yapımı devam eden köy konutları inşaatında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Vali Yılmaz, "Konutlarımız 145 metrekare ve 2 katlı olarak yapılıyor. Bir an önce bitirip hemşehrilerimize teslim edeceğiz" dedi. Sarayova köyünde 27 konutun yapıldığını kaydeden Vali Yılmaz, "Her bir konutumuz 145 metrekare ve 2 katlı olarak yapılıyor. Projesi çok güzel. Bu konutlarımızdan 19'u inşallah bir ay içinde, kalan 8 konutumuzda 3 ay içinde tamamlanmış olacak. Kıymetli hemşerilerimizin rahat ve güven içinde oturacakları konutlar ve yeri de çok iyi seçilmiş. Konutlarımız çok sağlam yapılıyor. Bir an evvel bitirip kıymetli hemşehrilerimize teslim etmek istiyoruz" diye konuştu.