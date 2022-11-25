Depremzedelere 27 milyonluk destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Düzce Valiliği'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Soylu çalışmalar hakkında bilgi verdi.Soylu, 19 bölgede çadır alanları oluşturduklarına değinerek "Burada bine yakın çadır kurduk. Hâlâ kurmaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar 23 bin 265 kişiye 3 öğün sıcak yemek verildi. Sabah, öğlen ve akşam. Bu devam ediyor" dedi. Hasar tespit çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Bakan Soylu şöyle konuştu:"Bizim zarar tespit komisyonumuzun başında Defterdarlık var. Ev, iş yeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadı ile 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818'i; 120 iş yeri, 693 konut ve 5 araç; mahallinde tespit yapıldı. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplamda 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız."Yapılacak yardımlara değinen Soylu "Ağır hasarlı konutlarda eğer eşyasını almadan çıkıyorsa içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız, aynı zamanda 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracı varsa burada 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda ise ve konteynere geçiyorsa geçme maliyeti olarak da 15 bin lira yardımda bulunulacak." Soylu, eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduklarını, küçük eşya hasar tazmininin 5 bin liraya kadar karşılanacağını dile getirerek, çatı hasarlarının da 5 binden 15 bin liraya kadar karşılanacağını anlattı. Komisyonun tespitiyle az hasarlı yapılarda 3-5-7 bin lira destek vereceklerini dile getiren Soylu, "Bu konularda ekiplerimiz çalışacaklar. Mal yerine gelir, yerine gelmeyen candır. Burada vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bu zor durumda bir nebze olsun biz de onlara destek olabilecek adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu tespitlerle bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını veriyoruz. Gönül birliğiyle bu süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecini Valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz. En kısa sürede merkezde zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binaların inşasını yapıp vatandaşlarımıza teslime edeceğiz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Düzce'de iki bloktan oluşan Cumayeri Ortaokulunda, B bloktaki hasar durumu netleşene kadar ikili eğitime geçileceğini açıkladı. Gür, "B blokta 7 derslikte 170 öğrencimiz var. A blokta da 14 derslikte 340 öğrencimiz var. Kısa süreliğine 170 öğrencimizin A blokta eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacağız" diye konuştu.