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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Depremzedelere bahar müjdesi

Diyarbakır’da, inşa edilen deprem konutları yükseliyor. İlk konutlar, martta Başkan Erdoğan tarafından törenle teslim edilecek. 27 bin konutun inşa edileceği mahalle, 100 bin kişinin yaşayacağı modern bir kented önüşecek

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi'nin yıkıma yol açtığı Diyarbakır'da, TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının yapımı hızla sürüyor. Mimari modern yapısı ile dikkat çeken 2 bin 400 konut, depremzedeye bahar müjdesi olacak. Deprem konutları, şehirden 20 kilometre uzaklıkta Karacadağ eteklerindeki Oğlaklı Mahallesinde, sağlam ve kayalık zemin üzerine kuruluyor.



Tamamlanan ilk konutlar, mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Zaman içerinde 27 bin konutun yapılacağı Oğlaklı Mahallesi'nde 100 binin üzerinde bir nüfusun yaşayabileceği yeni bir kent kurulması hedefleniyor. Kentte yapılması planlan hafif raylı sistem, ulaşımı rahatlatması açısından deprem konutlarına kadar götürülecek. Alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanan konutların bulunduğu alanda ağaçlandırma da yapıldı.

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Depremzedelere bahar müjdesi
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