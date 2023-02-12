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Giriş Tarihi: 12.2.2023

Depremzedelere bin konutluk THY mahallesi

Deprem yaralarını sarmak için başlatılan büyük yardım seferberliğine THY de katıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, deprem bölgesine bin konutluk bir mahalle kuracaklarını açıkladı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremzedelere bin konutluk THY mahallesi
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yaparak depremzedelere teslim edeceklerini açıkladı.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesine şirket olarak bin konut inşa edeceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor. Ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz, bin konutluk bir THY mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurtdışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun."
İnşa edilecek konutlar bir yıl içinde bitirilerek depremzedelere teslim edilecek.

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Depremzedelere bin konutluk THY mahallesi
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