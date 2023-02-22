Depremzedelere dayalı döşeli 36 daire

Oyuncu Eren Taşdelen'in ailesi, evsiz kalan ve Kocaeli'ye gelen depremzedeler için harekete geçti. Kartepe Konakları'nda ikamet eden Taşdelen ailesi, sitenin müteahhidi Zikri Yenigün ile görüştü. Site sakinleri, müteahhit ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla Kartepe Konakları'nda inşaatı yeni bitmiş 36 daireyi, hiçbir ücret talep edilmeden afetzede vatandaşlar için ayırdı.Evlerin mobilyaları yardımseverler tarafından Bursa İnegöl'den gönderildi. Bu evlerde afeti yaşayan vatandaşların bir sene boyunca hiçbir ücret ödemeden konaklayacağı, site sakinlerinden psikologlar Ülkücan ve Nihat Tumay çiftinin de depremzede ailelere gönüllü danışmanlık hizmeti vereceği öğrenildi. Yardımların başlamasına öncülük eden Safiye Taşdelen, "Ben karşı sitede oturuyordum, bize depremzede bir aile geldi. Aslında onlara yardım için bu işe başlamıştık. Sonra sitemizin müteahhitti daireler bağışladığını söyledi.Sağ olsun İstanbul'dan Üşümesin Yürekler Derneği, akrabalarımız, dostlarımız bize çok güzel destek oldular. Sıfır ürünler ikinci el ürünler getirerek burada 36 hane varken 22 tanesini komple kendimiz döşedik. Diğerlerini de bazı iş adamları döşedi. Depremzedelere 36 tane ev açtık. Yavaş yavaş tamamlamaya başladık. Beyaz eşya dışında hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah mutlu olurlar onlara ikinci bir anahtar vermiş oluruz, tek temennimiz bu. Müteahhidimiz bir seneliğine burayı ücretsiz olarak verdi fakat bir sene sonra evlerin inşası bitmezse hepsini burada misafir edeceğiz" dedi. İHA