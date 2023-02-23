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Giriş Tarihi: 23.2.2023 12:04 Son Güncelleme: 23.2.2023 12:39

Depremzedelere destek olmak için oynanan ilk özel karşılaşma

6 Şubatta yaşanan deprem nedeniyle Tek yürek olan Türkiye’nin haricinde futbol maçlarında iki ezeli rakip olan ve oynanan maçlarda istenmeyen olayların yaşadığı Karabük Ve Zonguldak ili depremzedelere destek olmak için dostluk maçı oynadılar. İlk maç Zonguldak ilinde oynanırken, ikinci maç ise Karabük ilinde oynanacak.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Depremzedelere destek olmak için oynanan ilk özel karşılaşma

Zonguldak ili ve Karabük illerindeki takımların oynadıkları maçlarda isteyen olaylar meydana gelirken, bu sefer iki ilin takımları bu sefer 6 Şubatta yaşanan deprem felaketinde destek olunması amacıyla "Her İki Şehir Tek Yürek" isimli her iki ilde maç yapılması yapılan maçlardan elde edilen gelirler ise Afet bölgesindeki kişilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili kuruma gönderilecek. 2.lig de mücadele eden Zonguldak Kömürspor takımı ile BAL(Bölgesel Amatör Ligi) liginde mücadele eden Karabük İdman Yurdu spor, Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal sahasında bir araya geldiler.

Karabük İdman Yurdu Spor Kulüp Başkanı Adem Aydım "Her İki Şehir Tek Yürek" dostluk maçı ülkemizin zor günlerinde nasıl birlik ve beraberlik içinde olduğunun en güzel örneği olduğunu belirterek" Yıllar boyu her 2 şehrin takımları arasında oynanan maçlar da istediğimiz olaylar yaşanırdı. Hem bu olumsuzluklara son vermek hem de 6 Şubatta yaşanan ve 10 ili kapsayan bu deprem de ilk defa bir spor müsabakası organize ederek 2 takım ve şehrin insanları olarak kardeşlerimize bir nebze destek olmak istedik. 90 dakika sahalarda istediğimiz olayların en güzelini sergilendi. Nasıl birlik ve beraberlik içinde olacağımızın en örneğini ve bu birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bizi kimsenin bölüp parçalamayacağını herkes gösterdik. Zonguldak Kömür spor kulübü yöneticisinden, taraftarına, futbolcularına teşekkür ederiz. İkinci maçımızı da Karabük ilinde oynayacağız. Bu vesile ile güzel ülkemize geçmiş olsun der, vefat edenlere Allah'tan Rahmet, Yaralılara da acil şifalar Karabük İdman Yurdu Sporu olarak dileriz." dedi

İlk maçı 3 bin 500 kişi izlerken, 250 bin TL de para toplandı. Tribünlerde ise depremin meydana geldiği illerin isimlerinin yazdığı pankartlar açılırken, ikinci yarı her iki takımın taraftarları maçı birlikte izledi. Maçın seremonisine depremde kurtardıkları canlarla ülkenin gönlüne taht kuran madencilerde iş elbisesi ve baretleri ile katıldılar.

İlk maçı 2-1 Zonguldak Kömürspor kazanırken, ikinci maç ise 26 Şubat Pazar günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak.

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Depremzedelere destek olmak için oynanan ilk özel karşılaşma
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