Depremzedelere ekmek üretmeye çalışırken enkaz altında kaldılar

"BERRA TEK BAŞINA UÇAK AMBULANSLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ"

Teyzesi, annesi, kuzeni ve büyük kızı Begüm'ü hafif yaralı olarak enkazdan çıkarmayı başaran Emrah Miran, eşinin kafatasındaki kırık nedeniyle ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldüklerini, küçük kızı Berra'nın bacağındaki ezik nedeniyle ameliyata alındığını söyleyerek, "Berra'nın ameliyattan çıktığını gördüm, 5 dakika sonra da haber geldi. Begüm'ün çıktığını söylediler. Berra'yı daha sonra uçak ambulansla İstanbul'a gönderdiler, ayağının kötü olduğunu söyleyerek. Tek başına uçak ambulansla İstanbul'a getirildi kızım. Biz, eşimle iki üç gün sonra kendimizi havaalanına attık eşim biraz daha toparlayınca. Sağ olsun kaptan pilotlar, eşim için ambulans ayarlayıp burada direkt hastaneye gitmemize yardımcı oldular. Geldiğimizde her şey hazırdı. Eşimin de burada tedavisine başlandı. Kızımı başka bir hastaneye götürmüşlerdi. O da taburcu oldu çok şükür. Begüm, annemle birlikte Amasya'daki ablamın yanına gitmişti zaten" dedi.

"AYAĞIMDA GALOŞLA GELDİM, İŞ YOK, EV YOK, DÖNECEK MEMLEKET YOK"

Şimdi eşi Esengül, 9 yaşındaki kızı Berra ile valilik aracılığı ile bir otele yerleştirilen Emrah Miran, "Dönecek bir memleket kalmadı bize şu an. Evimiz yıkıldı, iş yerim yıkıldı. Ben buraya ayakkabısız geldim, ayağımda galoşla bindim uçağa" dedi. Miran, sözlerini şöyle noktaladı: "Sağ olsun hastanedekiler bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar, bir şeyler verdiler üzerimize. Her türlü destek de veriliyor, Allah devletimizden de razı olsun. Ama gidecek bir yerimiz yok, evim de yok. Ailemi bir yere yerleştirdikten sonra iş bakacağım. Sağa sola başvurup iş bulmam gerekiyor. Şu anda memleket diye bir şey yok bize. Doğanşehir tamamen yıkılmış durumda. 6-8 ayda, bir senede belki toparlayamaz şehir. Barınacak bir yerimiz yok. Mecburen kendimize başka yerde iş, ev bulmak zorundayız."