Depremzedelere evini açmıştı... Filiz Kurum yaşam savaşını kaybetti

Yaklaşık 1 ay önce Sakarya'dan İstanbul'a seyir halinde olan Filiz Kurum idaresindeki araç aşırı yağışla birlikte sürücünün kontrolü kaybetmesiyle bariyere çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın çarptığı otomobilde bulunan Filiz Kurum ile annesi Fatma Kurum ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ile kızını Gebze Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedavi gören anne ile kızı daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Kazadan sonra yoğun bakıma alınan ve uzun süre burada tedavi gören Filiz Kurum yaşam savaşını kaybetti. Anne Fatma Kurum ise halen tedavi altında bulunuyor. Sakarya'da Güzellik salonu olduğu öğrenilen Filiz Kurum'un naaşı hastaneden alınarak Serdivan Yazlık Köprübaşı Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helallikten sonra Filiz Kurum Güneşler Yeni Mahalle Merkez Hal Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayırsever kişiliğiyle tanınan iş insanı Filiz Kurum geçen 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı deprem sonrasında Adıyamanlı aileye evini 1 yıl ücretsiz açmıştı. Deprem sonrası Adıyaman'dan Sakarya'ya gelen Karadağ ailesine Serdivan'daki eşyalı evini 1 yıl ücretsiz veren Filiz Kurum aileye büyük destek oldu.

Yaşanan üzücü ölüm sonrasında Sabah Gazetesi'ne konuşan Adıyamanlı depremzede Mehmet Karadağ, "Deprem sonrası yıkıldık, perişan olduk. Sakarya'ya geldik. Filiz hanım bize dayalı döşeli evini 1 yıl ücretsiz verdi. Bizim 5 ile 9 yaşındaki çocuğumuz burada okula başladı. Sağ olsun bizimle hep ilgilendi. Kaza haberi sonrasında ölüm haberini alınca şok olduk. Çok üzüldük. Çok iyi insandı. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Mekanı cennet olsun" dedi.