Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere hakaret eden öğretmen açığa alındı
Giriş Tarihi: 17.5.2023 17:11 Son Güncelleme: 17.5.2023 18:48

Depremzedelere hakaret eden öğretmen açığa alındı

Bursa’da deprem bölgesinden gelerek öğretmenevine yerleştirilen depremzedeler, Ali Ö, isimli bir öğretmen tarafından küfür ve hakarete uğradı. Skandal olayın ardından gözaltına alınan Ali Ö, açığa alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Depremzedelere hakaret eden öğretmen açığa alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Danış Ekim Öğretmenevi'nde skandal bir olay yaşandı. Depremin ardından Gemlik'e gelen ve Öğretmenevine yerleştirilen depremzedeler, ilçedeki bir ortaokulda Türkçe öğretmenliği yapan A.Ö.,'nün sözlü hakaret ve küfürlerine maruz kaldı. Depremzedelere, "Hepiniz AK Parti'ye oy verdiniz, defolun gidin memleketinizde yaşayın" diyerek hakaretler eden A.Ö, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan A. Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

AYNI HAKARETLERİ İKİNCİ KEZ YAPMIŞ

Açığa alınan A.Ö.,'nün daha öncede aynı öğretmenevinde depremzedelere hakaretler ve küfürler ettiği ortaya çıkarken, son yaşanan olayda ise A. Ö'nün alkollü olduğu belirtildi. Hakkında idari soruşturma başlatılan A.Ö. adliyeye sevk edildi.

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Depremzedelere hakaret eden öğretmen açığa alındı
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